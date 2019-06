Lean Kanban Anuncia Lançamento do Modelo de Maturidade Kanban

SEATTLE e BILBAO, Espanha, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Lean Kanban ( leankanban.com ) - líder mundial no Método Kanban - anunciou hoje o lançamento do Modelo de Maturidade Kanban (KMM). O KMM mapeia práticas específicas do Kanban, valores culturais e resultados de negócios observados para sete níveis de maturidade organizacional. O Modelo de Maturidade Kanban (KMM) é uma nova e poderosa ferramenta para coaches e consultores que auxiliam empresas de médio e grande porte na transformação e melhoria usando o Método Kanban. O KMM descreve um roadmap de melhorias e ações concretas que permitem que as organizações atinjam a adequação aos seus propósitos e uma agilidade excepcional nos negócios.

"Empresas globais estão procurando melhorar seus resultados e a previsibilidade deles a fim de superar as expectativas de seus clientes", disse David J. Anderson, co-autor do Modelo de Maturidade Kanban e presidente da Lean Kanban. "O Modelo de Maturidade Kanban auxilia organizações de todos os tamanhos, mas em particular grandes empresas, fornecendo um roteiro para construir uma organização mais e melhor adequada aos seus propósitos." – disse David.

O Modelo de Maturidade Kanban foi desenvolvido por David J. Anderson e Teodora Bozheva (Accredited Kanban Trainer pela Lean Kanban) depois de estudarem por uma década implementações Kanban, desde startups até grandes corporações, em cinco continentes e aproximadamente 30 segmentos de negócio diferentes. Baseado na observação de padrões e práticas Kanban, o KMM é capaz de mostrar onde uma organização está dentro do seu plano de melhoria, fornece recursos para que as mudanças institucionalizem e habilita a empresa a continuar sua evolução rumo a uma organização que atende as necessidades dos clientes. O modelo codifica exemplos do mundo real observados em empresas por um período de 12 anos. O KMM é focado em resultados de negócio e procura identificar gaps que podem direcionar um plano de melhoria evolucionário.

O KMM foi projetado para superar duas falhas muito comuns em implementações Kanban e Agile: o exagero ao tentar usar práticas muito avançadas antes do tempo certo e a inércia depois de se obter alguns resultados parciais deixando significativas oportunidades não realizadas. Além disso, os níveis de maturidade do KMM permitem que coaches e gerentes avaliem se estão prontos para a adoção de práticas ágeis selecionando as que são adequadas para levá-los para o próximo nível.

Organizações empresariais que estão adotando o modelo experimentaram:

Melhoria dos resultados relacionados à produtividade, satisfação do cliente e lucratividade;

Capacidade de prever resultados de projetos em escala;

Maior eficiência e uma mentalidade de melhoria continua.

Para saber mais sobre o Modelo de Maturidade Kanban ou o livro "Kanban Maturity Model" acesse: www.kanbanmaturitymodel.com.

Sobre a Lean Kanban

A Lean Kanban (www.leankanban.com) é líder global no Método Kanban. O Método Kanban fornece as práticas e abordagens comprovadas para lidar com os constantes desafios inerentes ao gerenciamento do trabalho do conhecimento. O Método Kanban permite que empresas de TI, serviços financeiros e seguros sejam mais colaborativas, unificadas e produtivas em face das crescentes pressões competitivas e do caos organizacional. O Lean Kanban mistura de maneira única conhecimento, plataformas, comunidades, conferências e treinamento e consultoria de classe mundial para permitir o desenvolvimento do Kanban nas corporações.

