SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, Brasil, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O empresário e investidor Leandro Castro Pelegrini, presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (ABRADECO), vem atuando incansavelmente para ajudar a retomada de emprego e financeira no país.

Pelegrini tem proposto ações coletivas contra os órgãos de proteção ao crédito, como forma de retomar a economia do país. Ele acredita que muitas pessoas foram prejudicadas pela crise econômica e, por isso, precisam de uma segunda chance para se recuperar financeiramente.

Através da ABRADECO, Pelegrini tem mobilizado empresários e investidores para participarem de iniciativas que visam a criação de novos postos de trabalho e a geração de renda para a população brasileira. Ele entende que essa é uma forma eficaz de contribuir para a retomada econômica do país.

"Precisamos unir esforços para ajudar as pessoas que foram afetadas pela crise. Com ações coletivas contra os órgãos de proteção ao crédito, podemos ajudar milhares de pessoas a se recuperarem financeiramente e voltarem a consumir, o que vai impulsionar a economia do país como um todo", destaca Pelegrini.

Leandro Castro Pelegrini é um empreendedor de sucesso e tem se destacado por suas ações em prol da economia brasileira. Com a sua visão estratégica e capacidade de liderança, ele tem ajudado a promover ações coletivas para a retomada da economia e geração de emprego no país.

A ABRADECO, sob sua presidência, tem se mostrado uma importante aliada na luta pela recuperação financeira dos brasileiros. Pelegrini tem sido um grande incentivador de ações que visam a defesa dos direitos do consumidor e o fomento à economia do país.

Com sua atuação, Leandro Castro Pelegrini tem demonstrado que é possível superar a crise e ajudar as pessoas a recuperarem a sua estabilidade financeira. Suas iniciativas têm sido um exemplo de comprometimento e engajamento na busca por um futuro mais próspero para o Brasil.

Contato: Leandro Castro Pelegrini, telefone: 19-996739503, e-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2045427/foto_materia.jpg

