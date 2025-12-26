L'éclairage, l'électricité, la quincaillerie et l'outillage sont au cœur de l'événement thématique de décembre de la foire de Canton consacré à l'industrie

GUANGZHOU, Chine, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Foire de Canton a étendu ses capacités numériques pour stimuler le commerce extérieur de haute qualité en introduisant sa plate-forme en ligne tout au long de l'année avec des thèmes industriels mensuels. L'édition de décembre se concentre sur les catégories Light & Electrical et Hardware & Tool , créant ainsi un portail central pour les acheteurs internationaux à la recherche de nouveaux produits et de fournisseurs fiables. La plateforme invite les professionnels de l'industrie des marchés mondiaux à accéder à la vitrine numérique et à découvrir de nouvelles voies de coopération.

L'événement thématique de l'industrie rassemble l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en ligne à travers quatre sections intégrées : Produits phares, exposants sélectionnés, demandes d'approvisionnement et événements industriels, couvrant l'exploration des produits, l'évaluation des fournisseurs, l'affichage de la demande et l'échange d'informations sur l'industrie. Cette structure est conçue pour faciliter la mise en relation des acheteurs et des fournisseurs, améliorant ainsi l'efficacité des interactions commerciales transfrontalières.

Ce mois-ci, la section "Produits phares" met en lumière des offres clés dans les domaines du matériel d'éclairage, des produits électroniques et électriques, des nouvelles ressources énergétiques, des outils et de la quincaillerie.

Les solutions LED à haute efficacité énergétique et les systèmes d'éclairage intelligents prêts pour l'IoT sont au cœur de l'exposition sur l'éclairage. Une grande entreprise de Foshan présente sa série innovante utilisant la diffusion de Rayleigh et les nanotechnologies pour imiter les spectres naturels du ciel, avec des scènes personnalisées par l'IA via une application mobile.

Les câbles d'alimentation et de réseau conformes aux normes en vigueur en Europe, en Afrique et dans d'autres régions sont complétés par des terminaux IoT conçus pour des bâtiments de plus en plus connectés.

Les outils solaires, les batteries de stockage et les connecteurs photovoltaïques reflètent la demande croissante d'applications adaptables dans le domaine des nouvelles énergies. Une société cotée au Nasdaq présente son nouveau système de stockage d'énergie commercial et industriel et ses modules photovoltaïques de type N à 24,8 % d'efficacité, dotés d'une grande capacité d'adaptation.

Des outils à main industriels, des outils électriques sans fil plus résistants et des fixations de pointe complètent la gamme d'outils et de quincaillerie.

La section "Exposants sélectionnés" met en avant des entreprises dotées de solides capacités de recherche, de certifications internationales reconnues, de chaînes d'approvisionnement fiables et d'une expérience des projets à l'étranger. L'accent mis sur les technologies brevetées, les systèmes de production intelligents et les pratiques de fabrication écologiques aide les acheteurs à prendre des décisions éclairées et à progresser rapidement vers l'échantillonnage des produits.

Dans la section "Sourcing Request", les acheteurs étrangers publient des spécifications d'approvisionnement détaillées, y compris les quantités, les délais de livraison et les normes de conformité, tandis que les fournisseurs peuvent répondre directement, ce qui accélère la conversion des intentions d'approvisionnement en transactions viables. En complément de ces fonctions, la section "Industry Events" passe en revue les lancements de produits et les cas d'application lors de la 138e édition de la foire de Canton, en proposant les dernières innovations et des projets concrets à l'attention des acheteurs.

Grâce à un fonctionnement en ligne continu et à des événements thématiques mensuels, la Foire de Canton renforce la précision des correspondances, étend l'exposition des produits et permet à l'industrie chinoise de mieux répondre à la demande mondiale.

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

