Leclanché a été sélectionné pour fournir un système avancé de batteries de 10 MWh pour le ferry de fret à zéro émission « PR24 » de Scandlines

Leclanché SA (SIX: LECN) est l'une des principales entreprises de solutions de stockage d'énergie au monde et un fournisseur pionnier de systèmes de batteries marines alimentées par des cellules lithium-ion pour les navires électriques et hybrides. Leclanché rejoint une liste de sociétés renommées sélectionnées pour fournir des composants, des systèmes et une expertise essentiels au navire Puttgarten Rødby 2024 (PR24), parmi lesquelles les entreprises norvégiennes Kongsberg Maritime et Norwegian Electric Systems (NES). Le ferry, dont le projet a été lancé en novembre 2021, a été conçu par LMG Marin AS (Norvège), et sera construit sur le chantier naval de Cemre en Turquie.

Le ferry de fret « RoPax » ou « roll-on, roll-off » doit entrer en service en 2024. Il reliera le port de de Puttgarden, sur l'île allemande de Fehmarn, au port de Rødby, sur l'île de Lolland au Danemark, séparés d'une distance de 18,5 km.

Des batteries à la pointe de la technologie

La technologie de batterie sélectionnée pour le projet Scandlines PR24 est parmi les plus avancées et les plus sûres utilisées dans les systèmes de batteries pour la marine. Leclanché est l'un des seuls fournisseurs de systèmes de batteries à fabriquer ses propres cellules lithium-ion dans son usine allemande, en suivant des normes rigoureuses. La société assemble ses modules sur sa ligne automatisée de pointe, à Yverdon, en Suisse. Le Marine Rack System (MRS) de Leclanché permet aux propriétaires et exploitants de navires de respecter voire dépasser les réglementations maritimes internationales en matière d'émissions de SOx et de NOx.

Le BESS MRS est modulaire et évolutif, conçu selon les normes de sécurité les plus sévères grâce à son système de refroidissement et de sécurité active intégrée. Les systèmes de batteries à refroidissement liquide de Leclanché offrent de nombreux avantages par rapport aux batteries à refroidissement par air, notamment une sécurité accrue, une charge plus rapide, une durée de vie plus longue, un encombrement réduit et une consommation d'énergie moindre.

« Notre équipe a été fortement impressionnée par la technologie de Leclanché et son expérience réelle de l'industrie maritime" a déclaré Christian Thiemer, directeur technique de Scandlines. « Parmi les facteurs critiques qui ont influencé notre sélection figuraient l'architecture de batteries à refroidissement liquide de Leclanché ainsi que la densité énergétique de ses cellules. Ensemble, en collaboration avec notre équipe PR24 de prestataires expérimentés, nous sommes convaincus que notre ferry de fret établira la norme en matière de technologie maritime puissante, durable et sûre.»

Leclanché fournira un système de batteries G\NMC de pointe d'une capacité de 10 028 kWh avec une tension maximale de 864 volts garantie pendant 10 ans. Le BESS utilise une architecture hautement redondante avec 48 chaînes de batteries réparties sur 8 tableaux de distribution. Leur livraison débutera en janvier 2023.

Anil Srivastava, directeur général de Leclanché, a déclaré : « Nous sommes très honorés d'avoir été sélectionnés par Scandlines et NES en tant que fournisseur de système de batterie essentiel pour le prestigieux projet de ferry de fret hybride Puttgarden Rødby 2024.

« Notre équipe a livré des systèmes de batteries marines de grande capacité pour des clients aussi divers que Grimaldi Lines, Damen et Wasaline, ainsi que des projets révolutionnaires, notamment le ferry électrique Ellen, financé par la municipalité d'Aerø, au Danemark, et l'Union européenne, ou le Yara Birkeland, premier porte-conteneurs autonome et entièrement électrique au monde, récemment mis à l'eau. Nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec Scandlines qui nous permettrait de concrétiser notre vision commune d'un avenir durable grâce à des navires électriques et hybrides, fonctionnant à l'énergie verte. »

Le transbordeur de fret Scandlines à zéro émission directe mesurera 147,4 mètres de long, 25,4 mètres de large, avec un tirant d'eau de 5,3 mètres. La capacité de fret de ce traversier amphidrome sera de 66 unités de fret transportant un maximum de 140 passagers à une vitesse de service de 10 nœuds. Le ferry hybride mettra 45 minutes pour effectuer la traversée entre les deux ports. En mode entièrement électrique, la durée de la traversée est de 70 minutes et le ferry ne produit aucune émission.

A propos de Scandlines

Scandlines est un opérateur de ferry moderne et innovant avec une vision verte pour l'avenir. Nous sommes fiers de notre culture basée sur une forte coopération germano-danoise et d'une histoire maritime qui remonte à 1872.

Scandlines exploite deux lignes de ferry à haute capacité et fréquence. Six de nos ferries sont des ferries hybrides, et l'un d'entre eux est en outre équipé d'une voile rotor innovante - ce qui contribue à rendre nos ferries plus écologiques.

Notre activité principale consiste à fournir un service de transport efficace et fiable pour les passagers et les clients de fret. Toutes nos activités - à bord des ferries comme dans nos BorderShops - visent à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle.

Avec plus de 41'500 départs sur sept ferries, Scandlines transporte, au cours d'une année normale, plus de 7 millions de passagers, 1,7 million de voitures et environ 700'000 unités de fret sur les lignes Puttgarden-Rødby et Rostock-Gedser.

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est organisé en trois business units: solutions de stockage d'énergie, solutions e-mobilité et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales.

