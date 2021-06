Leclanché introduit une nouvelle génération de modules de batterie lithium-ion pour les véhicules de transport électrique ainsi que les navires et dévoile une ligne européenne de production de modules à grande échelle

Le nouveau module est compatible avec la gamme complète des cellules Leclanché - LTO 34Ah, G/NMC 60Ah et G/NMC 65Ah





Les modules sont conçus pour supporter jusqu'à 800A en courant continu et pour permettre au système de batterie d'aller jusqu'à 1'200V avec un système de gestion de batterie (BMS) à fonctionnalités sécurisées





Les nouveaux modules ont une durée de vie très élevée, jusqu'à 20'000 cycles (LTO) ou jusqu'à 8'000 cycles (G/NMC), ce qui permet de réduire considérablement le coût total d'utilisation





La nouvelle ligne de production de modules est prévue pour une capacité de production allant jusqu'à 500 MWh par an, avec la possibilité d'accroitre d'avantage la capacité dans un deuxième temps, ce qui représente plus de six fois la capacité de production de la génération précédente de modules

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, le 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX: LECN), un des leaders mondiaux du stockage d'énergie, a développé une nouvelle génération de modules de batteries lithium-ion pour les applications de transport électrique à forte consommation d'énergie, telles que la marine, les véhicules commerciaux ainsi que les chemins de fer, et a simultanément inauguré une nouvelle ligne de production dédiée à leur fabrication à grande échelle en Europe.

Leclanché's new module assembly line in Yverdon, Switzerland. The foreground shows the end of line tester that ensures the battery module's quality and safety.

Les nouveaux modules appelés M3 représentent la prochaine génération de production de modules de Leclanché avec une densité d'énergie et une puissance accrue par rapport à la génération précédente. Ils se caractérisent par une durée de vie très élevée allant jusqu'à 20'000 cycles (LTO) ou jusqu'à 8'000 cycles (G/NMC) - permettant des réductions significatives du coût total d'utilisation et les rendant parfaitement adaptés aux applications commerciales. Les modules sont conçus pour une large gamme de courants de sortie et de tension, allant jusqu'à 800 A de courant continu et pour des tensions de système de batterie allant jusqu'à 1'200 V avec son BMS à fonctionnalités sécurisées. Le module et la ligne de production ont été conçus pour accepter un haut niveau de flexibilité dans les configurations de produits tout en maintenant l'efficacité de la production et la traçabilité.

Les modules sont conçus pour une gamme de véhicules de transport exigeant une durée de vie élevée dans les configurations de puissance et d'énergie, et s'adressant aux véhicules commerciaux, aux applications ferroviaires et maritimes. Les versions G/NMC à haute densité sont utilisées dans la majorité des applications de transport, tandis que la version LTO est généralement utilisée lorsque la charge rapide est nécessaire, comme pour certaines applications pour les bus et les véhicules à guidage automatique (AGV) et dans les systèmes hybrides de piles à combustible à hydrogène utilisés dans certains camions et trains. Les spécifications complètes sont disponibles en ligne sur les liens suivants :

Leclanché installe une nouvelle ligne de production de modules européens

Leclanché a inauguré sa ligne de production à grande échelle dans un nouveau bâtiment proche de son siège social actuel à Yverdon-Les-Bains. L'Entreprise déménagera son siège social dans le même bâtiment au quatrième trimestre de cette année. La ligne de production ultramoderne et hautement automatisée est le résultat d'un processus d'ingénierie simultané avec ses partenaires Comau Spa (Groupe Stellantis), un fournisseur mondial de premier plan d'automatisation industrielle et de systèmes robotiques, basé à Turin, en Italie.

La ligne comprend les dernières technologies en termes de qualité et de contrôle des processus, jetant les bases de la transition vers les principes de l'industrie 4.0. Elle permettra à Leclanché de produire jusqu'à six fois sa capacité actuelle, atteignant une production de plus de 60'000 modules par an lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle. La ligne est conçue pour accroître encore sa capacité au fur et à mesure de la croissance de l'Entreprise. Cela place Leclanché parmi les premiers fabricants à produire des cellules et des modules à grande échelle en Europe.

« La double étape franchie aujourd'hui est le résultat d'une planification à long terme, de la recherche et du développement et d'investissements importants rendus possibles par nos employés, nos partenaires commerciaux et autres parties prenantes », a déclaré Anil Srivastava, Directeur Général de Leclanché. « Nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos clients et nos partenaires commerciaux qui ont collaborés avec nous et nous ont poussés à innover et à livrer cette nouvelle génération de technologie de batterie qui contribuera à la transformation du transport et de l'efficacité énergétique, favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

Modules M3: La sécurité et l'efficacité, éléments clés de leur conception

Chaque module M3 est équipé d'une unité de système de gestion de batterie esclave sécurisée fonctionnellement qui communique avec une unité de système de gestion de batterie maître également sécurisée fonctionnellement. Le BMS offre plusieurs fonctions avancées d'économie d'énergie et de sécurité :

Il est conçu pour répondre aux exigences ASILC et SIL 2.

L'esclave mesure les tensions et les températures des cellules, et exécute des diagnostics tels que la détection de fils ouverts, la protection contre l'inversion de polarité et les autocontrôles.

Un double-processeur offre la redondance, et le système d'exploitation sécurisé assurent la fiabilité en fournissant une protection de la mémoire et une gestion des tâches intégrées.

Les circuits intégrés de gestion de l'alimentation offrent une alimentation stable.

La consommation d'énergie est faible pendant le fonctionnement et encore plus réduite en mode veille.

Des capteurs de température sont installés sur une cellule sur deux, ce qui permet de réagir rapidement et précisément aux variations de température de chaque cellule tout en assurant un niveau élevé de sécurité et un suivi précis de la répartition de la température pour une optimisation de la durée de vie du module.

Les modules M3 sont conçus pour être entièrement conformes aux normes de certification de transport applicables aux modules de batteries (avec des configurations spécifiques). Pour plus d'informations, visitez le site https://www.leclanche.com/our-technologies/modules/ ou contactez Leclanché à l'adresse [email protected].

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'Entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des innovateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units: solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

