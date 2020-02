Leclanché verkrijgt converteerbare lening van maximaal CHF 39 miljoen van Yorkville Advisors en een tweede converteerbare lening van CHF 25 miljoen van FEFAM

- Het eerste deel, ter waarde van CHF 2,9 miljoen, van de converteerbare lening van Yorkville Advisors zal zorgen voor de financiering van bedrijfsactiviteiten en -uitbreiding;

- Het bedrijf bevestigt een afzonderlijke investering van CHF 25 miljoen door FEFAM(1), Leclanché's grootste aandeelhouder.

YVERDON-LES-BAINS, Zwitserland en DALLAS en MOUNTAINSIDE, New Jersey, 18 februari 2020 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX: LECN), een van 's werelds toonaangevende bedrijven voor energieopslag, heeft een overeenkomst getekend met Yorkville Advisors Global, LP, een Amerikaanse beleggingsonderneming, gevestigd in New Jersey, dat schuld- en aandelenfinanciering aanbiedt aan wereldwijde, kleine en micro-kapitalisatiebedrijven, door middel van een ongedekte converteerbare lening in Amerikaanse dollars met een maximum van $ 40 miljoen (ongeveer CHF 39 miljoen). De initiële opbrengst zal gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten en -uitbreiding.

De voorwaarden van de overeenkomst met Yorkville Advisors staat toe dat elke leenbrief omgezet kan worden in Leclanché-aandelen op basis van de geldende vastgestelde referentiewisselkoers van de belegger op het moment van conversie en gedeeld door de geldende aandelenkoers op het moment van conversie. De overeenkomst vraagt om kredietopname van de lening binnen een periode van twee jaar. Het eerste deel van de lening bedraagt CHF 2,9 miljoen en is reeds uitgegeven. De extra kredietopname zal naar verwachting CHF 1,4 miljoen bedragen of een bedrag dat bepaald zal worden door zowel Leclanché als Yorkville Advisors. Een dergelijke extra kredietopname door het bedrijf is afhankelijk van, onder andere, eerdere leningen die zijn omgezet in aandelen alsmede het feit dat die aandelen door Yorkville Advisors zijn verhandeld, geheel naar eigen goeddunken en dat aan bepaalde drempels voor aandelenkoersen en handelsvolumes is tegemoetgekomen. Pas dan zal een aanvullend verzoek tot kredietopname kunnen worden ingediend. De opgenomen leningen zijn niet rentedragend, maar zijn wel onderhevig aan bepaalde kosten en de toekenning van bepaalde garanties aan Yorkville Advisors, met een initiële uitoefenprijs van 120% van de slotkoers op de dag voorafgaand aan de datum waarop een lening is verstrekt. Dienovereenkomstig dienen de garanties als een compensatiemiddel in een scenario waar de aandelenkoers aanzienlijk stijgt.

Anil Srivastava, CEO van Leclanché, zei: "We zijn verheugd dat we met Yorkville Advisors deze innovatieve financieringsregeling zijn overeenkomen zodat verschillende belangrijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden en het eerder aangekondigde groeiplan van het bedrijf ondersteund kan worden. We realiseren niet alleen belangrijke korte termijn-financiering voor de financiering van de huidige bedrijfsactiviteiten en groeiactiviteiten, maar we verkrijgen tevens een financiële partner met enorme expertise op het gebied van liquiditeitsopbouw van aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Onze overeenkomst biedt ingebouwde stimulansen voor alle partijen zodat zij rijkelijk van deze transactie kunnen profiteren."

David Gonzalez, Partner en General Counsel voor Yorkville Advisors, zei: "We zijn verheugd om samen te kunnen werken met Leclanché om aan hun financieringsbehoeften te voldoen. Wat Leclanché bereikt heeft als wereldleider op het gebied van energieopslag is indrukwekkend. Wij geloven in de toekomstige bedrijfsstrategie van het bedrijf en wij herkennen het enorme groeipotentieel op de lange termijn. Tegelijkertijd begrijpen we heel goed wat de financiële problemen zijn van groeibedrijven zoals Leclanché die als kleine kapitalisatiebedrijven met uitdagende liquiditeitsproblemen te maken hebben. Wij zijn van mening dat de converteerbare lening die we voor het bedrijf geregeld hebben, beide partijen in staat zal stellen om hun beoogde ROI's te behalen."

FEFAM, Leclanché's meerderheidsaandeelhouder, heeft ingestemd om Leclanché een converteerbare lening voor werkkapitaalfinanciering van CHF 25 miljoen te verstrekken. De financiering is voorzien van een vast schema voor kredietopnames. Deze aanvullende financiering oor een langdurige ondersteunende aandeelhouder van Leclanché brengt de totale groeifinanciering, verkregen in 2020, op ca. CHF 64 miljoen.

De heer Srivastava zei: "Deze extra financieringsmiddelen zullen de implementatie van ons bedrijfsplan voor snelle groei ondersteunen, en samen met andere financieringsprojecten waar het bedrijf momenteel aan werkt, zal het bijdragen aan het verdrievoudigen van onze productiecapaciteit voor productiecellen in Duitsland naar 3 miljoen cellen per jaar, ter ondersteuning van de levering van het grote orderboek van het eTransport-bedrijf van Leclanché. We verwachten dat we in de komende weken meer informatie over het bedrijfsplan en de financiering zullen kunnen delen."

Voor meer informatie kunt u een email schrijven naar info@leclanche.com of een bezoek brengen aan www.leclanche.com.

Over Leclanché

Leclanché SA, met zijn hoofdkantoor in Zwitserland, is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige oplossingen voor energieopslag, ontworpen om ons traject naar een toekomst met schone energie, te versnellen. Leclanché's geschiedenis en erfgoed is geworteld in meer dan 100 jaar innovatie op het gebied van batterij- en energieopslag en het bedrijf is wereldwijd een vertrouwde leverancier van oplossingen voor energieopslag. De combinatie van Duitse bedrijfscultuur op het gebied van techniek en de precisie en kwaliteit van Zwitserland, zorgen ervoor dat Leclanché de verkozen partner blijft voor zowel disruptoren, gevestigde bedrijven als overheden die een pionier zijn in het ontwikkelen van positieve veranderingen in de manier waarop energie over de hele wereld wordt geproduceerd, gedistribueerd en verbruikt. De energietransitie wordt voornamelijk aangedreven door veranderingen in het management van onze elektriciteitsnetwerken en de elektrificatie van transport, en deze twee eindmarkten vormen de ruggengraat van onze strategie en ons bedrijfsmodel. Leclanché staat centraal in de convergentie van de elektrificatie van transport en de veranderingen in het distributienetwerk. Leclanché is het enige beursgenoteerde pure play-bedrijf voor energieopslag in de wereld, en bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: stationaire opslagoplossingen, e-Transport-oplossingen en speciale batterijsystemen. Leclanché staat genoteerd op de Zwitserse beurs (SIX: LECN).

SIX Zwitserse beurs: kenletters LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Over Yorkville Advisors

Yorkville Advisors, gevestigd in Mountainside, New Jersey, is een ervaren beleggingsonderneming die zich richt op het stimuleren van aandeelhouderswaarde door groei- en acquisitiekapitaal te verstrekken aan kleine- en micro-kapitalisatie-emittenten wereldwijd. Met aanzienlijke balansposten en een breed investeringsmandaat in alle sectoren en regio's, is Yorkville Advisors vaak de enige investeerder in een fondsenwerving, waardoor een gecontroleerde en gedisciplineerde exit-strategie mogelijk is.

De partners van Yorkville Advisors hebben tientallen jaren ervaring met het structureren van micro- en kleine kapitalisatie-investeringen en zij begrijpen en waarderen de instabiliteit die hiermee inherent verbonden is. Het bedrijf past zijn investeringen aan aan de unieke behoeften van elke emittent en wordt er direct met het management samengewerkt om de juiste financieringsoplossing te implementeren. Sinds zijn oprichting in 2001 heeft Yorkville Advisors meer dan 700 bedrijfsinvesteringen voltooid, met een totale waarde van meer dan $ 4 miljard, verspreid over meer dan 20 landen.

Vrijwaring

Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot Leclanché's bedrijf, die kunnen geïdentificeerd worden door woorden zoals "strategisch", "stelt voor", "introduceren", "zal", "plande", "verwachte", "inzet", "verwachte", "stelt", "treft voorbereidingen", "plant", "schat", "streeft", "zou", "potentieel", "in afwachting van", "geschatte", "voorstel", of vergelijkbare uitdrukkingen, of door expliciete of impliciete discussies over het verhogen van Leclanché's productiecapaciteit, de potentiële toepassingen van bestaande producten, of potentiële toekomstige inkomsten uit dergelijke producten, of potentiële toekomstige verkoop of omzet van Leclanché of een van zijn bedrijfsonderdelen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn een weerspiegeling van de huidige standpunten van Leclanché met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en hebben betrekking op bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van eventuele toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen zoals uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke verklaringen. Daarom kunnen er geen garanties gegeven worden dat de producten van Leclanché bepaalde omzetniveaus zullen realiseren. Evenmin kan er gegarandeerd worden dat Leclanché, of een van zijn bedrijfsonderdelen, een bepaald financieel resultaat zal behalen.

1 FEFAM betekent: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Sub-Fonds Illiquide activa, samen met FINEXIS EQUITY FUND - Sub-Fonds Duurzame Energie, FINEXIS EQUITY FUND - Sub-Fonds Multi-activastrategie, FINEXIS EQUITY FUND – Sub-Fonds E-geldstrategieën (ook wel genoemd Energieopslag Investering) en, al deze fondsen tezamen vormen de hoofdaandeelhouder van Leclanché, hierna aangeduid als "FEFAM".

