L'eCOA de Suvoda obtient une note excellente dans une étude sur sa facilité d'utilisation pour les patients

La certification de RWS Life Sciences valide l'intuitivité et la facilité d'utilisation de l'eCOA de Suvoda

PHILADELPHIE, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , l'un des leaders mondiaux de la technologie des essais cliniques, spécialisé dans les études thérapeutiques complexes telles que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a mené avec succès des tests de facilité d'utilisation de sa solution eCOA (évaluation électronique des résultats cliniques) en collaboration avec RWS Life Sciences. L'étude a abouti à la certification de l'eCOA de Suvoda comme étant facilement utilisable et efficace pour la population de patients.

Soucieux de remédier aux difficultés et aux retards liés aux produits eCOA traditionnels, Suvoda annonçait en mai 2023 la mise à disposition générale de son produit eCOA. La solution de Suvoda permet de simplifier les licences et les adaptations locales des questionnaires, ainsi que de rationaliser la logistique des appareils. Étant donné que l'eCOA, l'IRT et l'eConsent de Suvoda sont fournis sur une plateforme unique, les équipes d'étude bénéficient d'une meilleure intégrité des données.

Les résultats de l'effort de test d'utilisabilité de RWS Life Sciences seront présentés dans un article intitulé « Solidifying Usability Testing Guidelines for eCOAs from the Patient Perspective » (en français, « Solidifier les directives de test d'utilisabilité pour les eCOAs du point de vue du patient ») lors de l'ISPOR Europe 2023, qui se tiendra à Copenhague, au Danemark, du 12 au 15 novembre.

« Les tests d'utilisation centrés sur le patient sont précieux car ils permettent de déterminer si les patients peuvent interagir avec l'eCOA de manière efficace, en particulier dans les cas où les participants peuvent avoir des difficultés d'accessibilité physique ou visuelle », a déclaré le Dr. Chryso Hadjidemetriou, de la société RWS Life Sciences. « Le processus de test de facilité d'utilisation, qualitatif et centré sur le patient, permet de mesurer l'efficacité opérationnelle du système eCOA, de reconnaître les problèmes de conception qui causent l'insatisfaction des patients et entravent la collecte des données, d'examiner les améliorations du logiciel et du fonctionnement, et de comprendre et d'évaluer l'interaction avec l'utilisateur, avec pour objectif final d'améliorer l'expérience utilisateur. Il s'agit d'un moyen objectif d'obtenir l'expérience du patient avec un eCOA sur un système d'interface utilisateur. Avec cette certification, les sponsors peuvent être sûrs que l'eCOA de Suvoda est facile à utiliser pour les participants à l'étude tout en garantissant l'intégrité des données collectées. »

Presque tous les participants au groupe de discussion ont trouvé que l'eCOA de Suvoda était facile à naviguer, intuitif, clair et bien conçu. Ils ont apprécié la facilité avec laquelle ils ont parcouru les écrans du questionnaire, la clarté des instructions et la possibilité de modifier les réponses en cas de besoin.

« Les résultats de santé rapportés par le patient (RRP) sont essentiels dans les études cliniques, il est donc impératif de disposer d'outils de collecte de données faciles à utiliser et à gérer par les patients, avec une intervention minimale des sites cliniques », a déclaré Catherine Munera, vice-présidente de la biométrie pour Cara Therapeutics. L'eCOA de Suvoda a été incroyablement facile à utiliser pour nos patients ; nous avons constaté une augmentation de l'assiduité des patients à remplir les questionnaires RRP, par rapport à des études antérieures menées avec d'autres fournisseurs d'eCOA. Nous sommes impatients d'apporter cette expérience améliorée de l'eCOA avec Suvoda aux futures études Cara ».

Le processus de test de facilité d'utilisation a été mené conformément aux normes industrielles en vigueur et aux directives de la FDA afin de garantir le plus haut niveau de qualité et de conformité. Le groupe de discussion était composé de patients en oncologie équipés de smartphones et de tablettes. Ces patients présentaient diverses pathologies liées à leur diagnostic de cancer, notamment des difficultés de préhension et de lecture, ainsi que des problèmes de concentration et de toucher. L'étude, à laquelle ont participé des personnes âgées de 18 à 75 ans, était de nature qualitative et respectait les meilleures pratiques en matière de recherche sur l'expérience utilisateur.

« Suvoda a placé l'expérience utilisateur au centre du développement du produit afin que les sites puissent se concentrer sur les patients et non sur la technologie », a déclaré Andrés Escallón, vice-président des pratiques eCOA de Suvoda. « Cette étude confirme que notre solution eCOA permet d'obtenir facilement et efficacement des données de qualité sur les résultats des patients pour les soumissions et les approbations ».

À propos de Suvoda

Suvoda est une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest et Iasi (Roumanie), et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un taux de recommandation net (NPS) dépassant de loin la moyenne du secteur technologique, ce qui lui vaut d'être choisie par des promoteurs d'essais et des CRO pour soutenir plus de 1 000 essais dans 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur suvoda.com et suivez Suvoda sur LinkedIn .

