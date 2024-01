Lectra enrichit son offre Furniture On Demand avec Valia et les équipements de découpe Vector pour accélérer la transition vers l'Industrie 4.0 des acteurs de l'ameublement

Cette nouvelle offre permet de digitaliser la préparation, la planification et la fabrication afin d'optimiser les flux de production à la demande et de réduire les consommations de matière.



PARIS, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Lectra facilite la transformation des acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement en leur fournissant des solutions technologiques qui accélèrent leur passage à l'Industrie 4.0. Le Groupe annonce le lancement de son offre enrichie Furniture On Demand by Lectra. Cette solution automatise, rationalise et donne une visibilité totale sur la production à la demande – unitaire et de série – de produits d'ameublement, permettant ainsi de mettre en place des fabrications plus intelligentes et plus durables. Le Groupe lance en parallèle une nouvelle génération intelligente et connectée d'équipements de découpe pour l'ameublement, les VectorFurniture Q2 et VectorFurniture iX2.

L'ameublement se caractérise par des savoir-faire rares et des processus complexes. Depuis plusieurs années, ce secteur fait face à une demande croissante de personnalisation, impliquant des choix variés de formes, de couleurs et de tissus. Pour y répondre, les fabricants de meubles doivent parvenir à produire à la demande, et ce de manière rapide, rentable et durable.

Dès 2018, Lectra a joué un rôle de précurseur en lançant son offre Furniture On Demand by Lectra pour leur permettre d'automatiser leurs productions à la demande, facilitant ainsi la production de petites séries à la même cadence que la production de masse et favorisant les économies de matériaux.

« Aujourd'hui, nous continuons d'innover en enrichissant cette solution avec Valia, notre plateforme digitale de préparation et de planification de la production de meubles rembourrés », explique Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer and Chief Product Officer chez Lectra. « Furniture On Demand by Lectra connecte tous les composants de la salle de coupe et facilite le traitement des commandes et l'exploitation des données de production. Nos clients disposent ainsi d'atouts supplémentaires pour optimiser les flux de fabrication automatisés et les consommations de matière sur leurs différentes lignes de production. Avec cette nouvelle offre, ils s'engagent pleinement dans l'Industrie 4.0 et bénéficient ainsi d'un avantage compétitif notable, offrant de nouveaux relais de croissance pour une production plus durable ».

Une interopérabilité accrue et un impact environnemental réduit grâce à l'intelligence des données

Hébergée dans le Cloud, la plateforme digitale Valia se connecte aux équipements Lectra de la salle de coupe, mais également en amont au système ERP1 du client, lui permettant de recevoir, d'optimiser automatiquement le traitement des commandes et de les envoyer vers la salle de coupe, sans intervention humaine. Cette digitalisation, exploitant les données en temps réel, automatise et simplifie chaque étape de la découpe de tissu, de la préparation à l'exécution, en passant par la planification.

La plateforme Valia permet d'intégrer les règles de production connues de quelques rares experts au sein de la salle de coupe afin de sécuriser les opérations, de standardiser les pratiques, de mixer et d'allouer automatiquement les ordres de coupes au bon équipement pour optimiser les gains matière.

La gestion automatisée de Valia offre aux fabricants de meubles rembourrés la possibilité de visualiser les différents processus de la salle de coupe pour identifier les ajustements nécessaires, de remonter les alertes et de prendre des décisions instantanées pour améliorer la performance de la salle de coupe et ainsi optimiser leur production à la demande.

Une nouvelle génération d'équipements de découpe connectés et écoresponsables

Conjointement à sa nouvelle offre Furniture On Demand by Lectra, Lectra lance la nouvelle génération de découpeurs tissus, les VectorFurniture Q2 et VectorFurniture iX2. Ces nouveaux équipements sont spécialement adaptés pour assurer rapidement et facilement le passage d'une production de petits volumes à des volumes de commandes plus significatifs, tout en améliorant la qualité de découpe.

Les VectorFurniture Q2 et VectorFurniture iX2 disposent d'un haut niveau de connectivité grâce à de nombreux capteurs intégrés qui les rend pleinement compatibles avec l'Industrie 4.0. Grâce à l'intelligence des données et à une meilleure connectivité, les industriels ont à leur disposition toutes les données nécessaires pour accroître l'efficience de leurs processus, gagner en productivité, améliorer la qualité de leurs produits et mieux faire face aux enjeux de demain.

Eco-conçus, ces équipements consomment 30% à 40% d'énergie en moins que la génération précédente, déjà réputée pour ses performances énergétiques, pour une efficience supérieure. Ils sont plus compacts et plus légers de 200 kilogrammes, améliorant significativement leur impact environnemental pendant leur production, leur transport et leur utilisation.

L'ergonomie et la protection des opérateurs, au cœur des préoccupations de Lectra, ont été entièrement repensées avec l'intégration de radars de détection de mouvements, la réduction du niveau sonore de l'équipement et l'introduction de nouveaux standards au sein des cartes électroniques.

1 Système ERP : Enterprise resource planning, un système de gestion intégré qui regroupe plusieurs applications pour gérer les activités opérationnelles et administratives d'une entreprise.

