L'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team annonce un accord de collaboration avec Zuma

Une collaboration pluriannuelle qui redéfinit l'hôtellerie de luxe en tant que partenaire intégré de la performance et du style de vie dans le sport de haut niveau.

BRACKLEY, Angleterre, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Azumi Ltd, le groupe de restauration de renommée internationale à l'origine de Zuma, ROKA, Oblix et d'autres concepts de restauration célèbres dans le monde entier, annonce un accord de collaboration pluriannuel entre Zuma et l'écurie de F1 Mercedes-AMG PETRONAS.

Sven Koch, CEO of Azumi Ltd., and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Cette alliance importante marque la première fois qu'une marque mondiale de restaurants « lifestyle » s'associe directement à une équipe de F1, établissant ainsi une nouvelle intersection entre l'hospitalité, la culture et le sport d'élite. Dans le cadre de cet accord, Zuma devient le curateur exclusif et officiel de l'équipe Lifestyle & Dining Curator.

Fondée en 2002 par Rainer Becker et Arjun Waney, Zuma, l'enseigne de restauration japonaise contemporaine mondialement connue, compte aujourd'hui plus de 25 établissements dans le monde. Cette collaboration jouera un rôle central dans la célébration du 25e anniversaire de Zuma tout au long de l'année 2027, positionnant la marque comme un conservateur culturel, créant des expériences qui s'étendent bien au-delà de l'hippodrome.

Zuma, ainsi que certaines marques d'Azumi, seront présentes tout au long du calendrier de la F1, notamment lors des Grands Prix de Monaco, de Silverstone, de Madrid et d'Abou Dhabi, d'autres lieux devant être confirmés. La collaboration s'étendra également aux prestigieux clubs Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Miami Club et Las Vegas Club, ainsi qu'à des événements organisés conjointement avec l'équipe à d'autres moments clés du calendrier culturel mondial.

Sven Koch, PDG d'Azumi Ltd, commente : « La F1 représente le summum de la performance, de la précision et de la pertinence mondiale - des valeurs qui sont au cœur même de la marque Zuma. Notre partenariat pluriannuel avec l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team marque un moment décisif non seulement pour Zuma, mais aussi pour le secteur de l'hôtellerie dans son ensemble. Cette collaboration nous permet d'aller au-delà de la restauration traditionnelle et d'entrer dans une véritable curation culturelle, façonnant la manière dont les gens se connectent, célèbrent et expérimentent l'excellence au plus haut niveau. À l'approche de notre 25e anniversaire, ce partenariat donne le ton pour le prochain chapitre de notre parcours mondial. Chez Zuma, nous avons toujours pensé que la restauration était culturelle, émotionnelle et expérientielle - et en devenant le « Lifestyle & Dining Curator » officiel de Mercedes F1 Teams, nous pouvons apporter cette philosophie à la scène sportive la plus élite du monde. »

Toto Wolff, directeur de l'équipe et PDG de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, a déclaré : « En tant qu'équipe, nous sommes fiers de l'attention que nous portons aux détails et de notre volonté de donner le meilleur de nous-mêmes dans tous les aspects de notre travail. Cela s'applique non seulement à tout ce que nous faisons sur la piste, mais aussi à tous les points de contact en dehors de la piste. La collaboration avec Zuma, leader mondialement reconnu dans le domaine de l'art de vivre et de la restauration, nous permet d'améliorer encore notre offre d'hospitalité de premier plan et de libérer tout le potentiel de nos espaces dans le monde entier. Je suis impatient de voir comment cette collaboration améliorera la façon dont nos invités s'engagent avec l'équipe cette saison et dans les années à venir. »

Rich Sanders, directeur commercial de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir Zuma dans l'écosystème de l'écurie Mercedes AMG PETRONAS F1 Team. Leur réputation mondiale dans le domaine de l'art de vivre et de la gastronomie s'accorde parfaitement avec notre ambition d'offrir une hospitalité de classe mondiale à nos partenaires, à nos invités et à nos fans. Leur intégration dans notre programme renforce l'étendue de ce que nous pouvons offrir à travers notre empreinte internationale et apporte une nouvelle dimension à la façon dont les gens se connectent à notre équipe. »

Ancré dans un ADN commun de précision, de performance, d'artisanat et d'influence mondiale, ce partenariat aligne deux marques opérant au plus haut niveau de leurs univers respectifs, définissant une nouvelle vision de la manière dont l'hôtellerie de luxe s'intègre au sport et à la culture modernes.

De plus amples détails sur l'accord seront bientôt annoncés.

À propos de Zuma

Zuma a été cofondé par Rainer Becker et Arjun Waney en 2002. Zuma London, le premier restaurant à avoir ouvert ses portes, reste le port d'attache de la marque. Zuma a lancé avec succès plusieurs sites à travers le monde, notamment à Hong Kong (2007), Dubaï (2008), Istanbul (2008), Miami (2010), Bangkok (2011), Abu Dhabi (2014), New York (2015), Rome (2016), Las Vegas (2017), Boston (2019), Madrid (2021), Maldives (2022), Cannes (2024) et Riyad (2024).

En plus de ses restaurants permanents, Zuma dispose d'un certain nombre de lieux de restauration éphémères et saisonniers dans les endroits les plus recherchés du monde, notamment la péninsule de Datca (Marmaris), Bodrum, Phuket, Kitzbühel, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo et Capri.

www.azumirestaurants.com

De plus amples informations sur l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team sont disponibles en ligne : www.mercedesamgf1.com

