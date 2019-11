LED Absen melhora a experiência dos visitantes na Exposição sobre Petróleo da Rússia

Cobrindo mais de 1.300 metros quadrados, o novo Pavilhão do Petróleo é a maior exposição de multimídia da Rússia dedicada à indústria petrolífera nacional. Dividido em quatro salas, o pavilhão possui 70 instalações diferentes. Os visitantes são levados em um tour para conhecer a história da indústria e descobrir o ciclo completo de produção de uma empresa petrolífera verticalmente integrada, da produção à refinação e comercialização.

Várias tecnologias de ponta estão em exibição, incluindo LED, projeção, RV, RA e tecnologia holográfica, transformando o Pavilhão do Petróleo em uma exposição divertida e interativa para visitantes de todas as idades.

A série multipremiada Acclaim A27 da Absen foi selecionada no projeto para fornecer uma solução de tela especializada. A A27 é a série de produtos de crescimento mais rápido da Absen, pois combina as vantagens das tecnologias de telas LED e LCD. Por exemplo, seu formato diagonal 16:9 de 27,5 polegadas e o elevado nível de uniformidade de cor, brilho e contraste fazem dela a solução preferida dos integradores de sistemas que pretendem fornecer paredes de vídeo para ambientes empresariais, comerciais e salas de controle.

Um total de quatro paredes de vídeo Absen A2712 foram instaladas em três das quatro diferentes salas temáticas: "Humanidade e Petróleo", "História", "Tecnologias" e "Ciência". A primeira sala, Humanidade e Petróleo, tinha uma tela LED retangular de 3,1 m x 3,8 m com um espaçamento de pixel de 1,2 mm, e foi usada para apresentar gráficos e vídeos das instalações e equipamentos petrolíferos. Na mesma sala foi colocada uma tela customizada composta por 22 painéis LED para exibir conteúdo sobre o papel do petróleo para veículos de transporte. A terceira tela adotou uma configuração 3x7, e foi instalada na sala Tecnologias, sendo usada para apresentar o processo de produção de petróleo do início ao fim. Além disso, foi montada uma tela composta por 53 painéis de LED Absen na parede da sala Ciência que foi usada como uma solução de apresentação confiável para palestras e treinamentos.

Jackie Gao, gerente de vendas da Absen para o mercado da CEI, declarou: "Quando visitei o novo Pavilhão do Petróleo, fiquei muito impressionado com a exposição, que realmente causa o fator "uau"! Nossa parceira fez um trabalho fantástico na concepção de uma solução VA que integra habilmente as diferentes tecnologias, e sentimos orgulho porque a LED Absen teve um papel de destaque".

Fundada em 2001, a Absen (SZSE: 300389) Optoelectronic Co., Ltd é uma fabricante chinesa de soluções de painel de LED de alta qualidade. A empresa é reconhecida por sua presença global, por sua capacidade de oferecer serviços completos e por ter produtos de alta qualidade para a indústria de eventos ao vivo, transmissão e aluguel; estando presente em mais de 120 países.

