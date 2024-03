LeddarTech annonce sa participation à la 36e conférence annuelle des investisseurs ROTH qui se tiendra du 17 au 19 mars 2024 à Dana Point, en Californie

QUÉBEC, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. (« LeddarTech ») (Nasdaq: LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit une technologie logicielle brevetée de perception et de fusion de capteurs de bas niveau basée sur l'intelligence artificielle, LeddarVision ™, pour les applications ADAS, AD et de stationnement, a le plaisir d'annoncer que Frantz Saintellemy, président-directeur général, et Chris Stewart, directeur financier de LeddarTech, participeront à la 36e conférence annuelle de ROTH.

Date : Du 17 au 19 mars 2024 Événement : 36e conférence annuelle des investisseurs de ROTH Informations sur l'événement et les inscriptions Lieu : The Ritz Carlton Laguna Niguel à Dana Point, Californie

Le 21 décembre 2023, LeddarTech a annoncé la réussite de son regroupement d'entreprises avec Prospector Capital Corp., et est devenue une société cotée au Nasdaq sous le symbole « LDTC ». Depuis cette annonce, la société a lancé deux produits et fait une démonstration réussie de son logiciel automobile au CES 2024 à Las Vegas. Le 31 janvier 2024, LeddarTech a organisé sa première conférence téléphonique sur les résultats des investisseurs et de l'entreprise à l'intention du marché et communiqué les détails de ses récentes réalisations .

Frantz Saintellemy, président-directeur général de LeddarTech, a déclaré : « Notre société possède une histoire extraordinaire et une technologie révolutionnaire, ce qui fait de LeddarTech une entreprise vraiment distincte qui offre une perspective d'investissement attrayante. Je suis impatient de discuter avec des investisseurs potentiels et des analystes du secteur lors de l'événement pour présenter notre histoire et nos progrès. »

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007 et dont le siège social se trouve à Québec, avec des centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel-Aviv, en Israël, LeddarTech développe et fournit des solutions logicielles complètes de fusion de capteurs et de perception de bas niveau basées sur l'IA qui permettent le déploiement d'applications ADAS, de conduite autonome (DA) et de stationnement. Le logiciel automobile de LeddarTech applique des algorithmes avancés d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur pour générer des modèles 3D précis de l'environnement afin d'améliorer la prise de décision et la sécurité de la navigation. Cette technologie performante, évolutive et rentable est mise à la disposition des équipementiers et fournisseurs de niveau 1 et 2 pour mettre en œuvre efficacement des solutions ADAS pour les véhicules automobiles et tout-terrain.

LeddarTech est à l'origine de plusieurs innovations en matière de télédétection, avec plus de 150 demandes de brevets (80 accordés) qui améliorent les capacités des ADAS, des DA et des parcs de stationnement. Une meilleure connaissance du véhicule est essentielle pour rendre la mobilité mondiale plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui pousse LeddarTech à chercher à devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Vous trouverez plus d'informations sur LeddarTech à l'adresse www.LeddarTech.com et sur LinkedIn , Twitter (X) , Facebook et YouTube .

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (ces déclarations prospectives comprennent également les déclarations prospectives et les informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à la stratégie anticipée de LeddarTech, à ses opérations futures, à ses perspectives, à ses objectifs et à ses projections financières ainsi qu'à d'autres mesures financières. Les déclarations prospectives comprennent généralement des déclarations de nature prédictive qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui s'y réfèrent, et comprennent des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « probable », « croire », « estimer », « projeter », « avoir l'intention de » et d'autres expressions similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) la possibilité que les bénéfices anticipés du récent regroupement d'entreprises de LeddarTech ne soient pas réalisés ; (ii) le risque que les litiges entre actionnaires en relation avec le regroupement d'entreprises ou d'autres règlements ou enquêtes puissent entraîner des coûts importants de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; (iii) l'évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l'industrie ; (iv) les perturbations possibles du regroupement d'entreprises qui pourraient nuire aux activités de LeddarTech ; (v) la capacité de LeddarTech à retenir, attirer et embaucher du personnel clé ; (vi) les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations avec les clients, les employés, les fournisseurs ou d'autres parties, y compris à la suite du regroupement d'entreprises ; (vii) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes à la suite du regroupement d'entreprises, qui pourraient affecter la performance financière de LeddarTech ; (viii) les développements législatifs, réglementaires et économiques ; (ix) l'imprévisibilité et l'incertitude quant à l'avenir de LeddarTech ; (ix) l'imprévisibilité et la gravité des événements catastrophiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement ou l'escalade d'une guerre ou d'hostilités et toute épidémie, pandémie ou épidémie de maladie (y compris COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l'un des facteurs susmentionnés ; (x) l'accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à maintenir la conformité avec les clauses restrictives de la dette ; (xi) la capacité de LeddarTech à exécuter son modèle d'affaires, à obtenir des contrats de conception et à générer des revenus significatifs ; et (xii) d'autres facteurs de risque tels que détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de l'U. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les facteurs de risque contenus dans le rapport annuel de LeddarTech sur le formulaire 20-F pour l'exercice financier terminé le 30 septembre 2023. Cette liste de facteurs importants n'est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l'exige, LeddarTech ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, ni à faire d'autres déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président du marketing mondial, des communications et des relations avec les investisseurs, LeddarTech Holdings Inc. ; tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 [email protected]

Site Web des relations avec les investisseurs : investors.LeddarTech.com

Contact pour les relations avec les investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc. [email protected]

Kevin Hunt, ICR Inc. Contact pour les médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc. [email protected]

LeddarTech Holdings Inc. est une société cotée au Nasdaq sous le symbole « LDTC ».