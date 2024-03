LeddarTech arbeitet gemeinsam mit Arm an zukunftsweisenden softwaredefinierten Fahrzeugen

QUEBEC CITY, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. („LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das die patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusion und Wahrnehmungssoftwaretechnologie, LeddarVision™, für FAS-, AF- und Parkanwendungen anbietet, freut sich, eine Zusammenarbeit mit Arm bekannt zu geben. Ziel ist es, die nächste Generation fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (FAS) und autonomer Fahrtechnologien (AF) für softwaredefinierte Fahrzeuge auf der Grundlage der führenden Arm Automotive Enhanced® (AE)-Technologie zu entwickeln.

LeddarTech logo

„Wir freuen uns, dass LeddarTech und Arm, zwei Branchenführer, zusammenarbeiten, um LeddarTechs fortschrittliche KI-basierte Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware LeddarVision mit der neuesten Automotive-Enhanced-Compute-Technologie von Arm zu optimieren und zu präsentieren", sagte Frantz Saintellemy, Präsident und Geschäftsführer von LeddarTech. „Diese Partnerschaft nutzt die einzigartigen Fähigkeiten beider Unternehmen und wird die CPU-Fähigkeiten für FAS verbessern, die Markteinführung beschleunigen und die Einführung von softwaredefinierten Fahrzeugen erleichtern. Die potenziellen Vorteile dieser Zusammenarbeit für Automobilhersteller sowie Tier-1- und Tier-2-Zulieferer sind beträchtlich und versprechen eine beschleunigte Innovation und Einführung in der Automobilindustrie", fügte Herr Saintellemy hinzu.

„Software ist in modernen Fahrzeugen inzwischen allgegenwärtig und herkömmliche Zeitpläne für die Produktentwicklung lassen Innovationen nicht in dem Tempo zu, das für die Branche erforderlich ist", sagte Suraj Gajendra, Vizepräsident für Produkte und Lösungen, Geschäftsfeld Automotive von Arm. „Durch die Zusammenarbeit mit LeddarTech können OEMs und Tier-1-Unternehmen die neueste Generation von Automotive-Enhanced-Hardware- und Softwarelösungen von Arm nutzen, die in LeddarVision integriert sind, und die Bereitstellung neuer KI-gestützter FAS- und automatisierter Fahrfunktionen beschleunigen."

Informationen zu LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes weltweit tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Quebec City und weiteren FuE-Zentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und vertreibt umfassende KI-basierte Low-Level-Softwarelösungen für die Sensorfusion und Wahrnehmung, die die Implementierung von Fahrerassistenzsystemen (FAS), autonomem Fahren (AF) und Parkanwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech für die Automobilindustrie setzt fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen zur Erstellung präziser 3D-Modelle der Umgebung ein, wodurch die Entscheidungsfindung verbessert und die Navigation sicherer wird. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie ist für OEMs und Tier-1/2-Zulieferer verfügbar und ermöglicht die effiziente Implementierung von FAS-Lösungen für Straßen- und Geländefahrzeuge.

LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und hat über 150 Patente angemeldet (80 davon wurden bereits erteilt), die die FAS-, AF- und Parkfunktionen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu gestalten: Genau das ist die Motivation von LeddarTech, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech erhalten Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung betrachtet werden (zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf LeddarTechs voraussichtliche Strategie, zukünftige Operationen, Aussichten, Ziele und Finanzprognosen und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Aussagen, die prognostischer Natur sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und unter anderem Wörter wie „können", „werden", „sollten", „würden", „erwarten", „antizipieren", „planen", „wahrscheinlich", „glauben", „schätzen", „projizieren", „beabsichtigen" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die keine historischen Fakten beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf derzeitigen Einschätzungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind und keine Garantie für zukünftige Erfolge darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können infolge verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: (i) die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile des jüngsten Unternehmenszusammenschlusses von LeddarTech nicht realisiert werden; (ii) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder andere Vergleiche oder Untersuchungen zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen; (iii) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (iv) mögliche Störungen durch den Unternehmenszusammenschluss, die dem Geschäft von LeddarTech schaden könnten; (v) die Fähigkeit von LeddarTech, Schlüsselpersonal zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (vi) mögliche negative Reaktionen oder Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien, auch als Folge des Unternehmenszusammenschlusses; (vii) potenzielle geschäftliche Unsicherheiten, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen nach dem Unternehmenszusammenschluss, die sich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von LeddarTech auswirken könnten; (viii) gesetzgeberische, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; (ix) Unvorhersehbarkeit und Schwere katastrophaler Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, den Ausbruch oder die Eskalation von Kriegen oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche (einschließlich COVID-19) sowie die Reaktion des Managements auf die vorgenannten Faktoren; (x) der Zugang zu Kapital und Finanzierung und die Fähigkeit von LeddarTech, die Einhaltung von Kreditvereinbarungen aufrechtzuerhalten; (xi) die Fähigkeit von LeddarTech, sein Geschäftsmodell umzusetzen, Design Wins zu erzielen und bedeutende Einnahmen zu generieren; und (xii) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten von LeddarTech, die bei der U. S. Securities and Exchange Commission (die „SEC"), einschließlich der Risikofaktoren, die im Jahresbericht von LeddarTech auf Formular 20-F für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr enthalten sind. Die vorausgehende Liste der wesentlichen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, verpflichtet sich LeddarTech weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, noch andere zukunftsgerichtete Aussagen zu machen.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vizepräsident, Globales Marketing, Kommunikation und Investor Relations, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 [email protected]

Website für Investorenbeziehungen: investors.LeddarTech.com

investors.LeddarTech.com Ansprechpartner für Investoren: Kevin Hunt , ICR Inc. [email protected]

, ICR Inc. Ansprechpartner für Finanzmedien: Dan Brennan, ICR Inc. [email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und zugehörige Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der LeddarTech Holdings Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Alle weiteren Marken, Produktnamen und Markennamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen der jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

LeddarTech Holdings Inc. ist eine Aktiengesellschaft, die an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „LDTC" notiert ist.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2359374/LeddarTech_Inc__LeddarTech_Collaborates_With_Arm_on_Future_Ready.jpg