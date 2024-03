LeddarTech concluye un acuerdo de licencia con Renesas

QUEBEC CITY, 20 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. ("LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), una empresa de software de automoción que proporciona tecnología patentada de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA, LeddarVision™, para aplicaciones ADAS, AD y de estacionamiento, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de licencia a largo plazo con Renesas Electronics America Inc. para comercializar las familias de productos de sistema en chip (SoC) programables LCA2 y LCA3.

LeddarTech logo

LeddarTech colaboró con Renesas (anteriormente IDT) para desarrollar los productos SoC programables LCA2 y LCA3. El distintivo software LiDAR de LeddarTech, combinado con la percepción y fusión de bajo nivel basada en IA, formó la base de las ofertas de ADAS y AD de LeddarTech para fabricantes de equipos originales (OEM) y de nivel 1-2 de automoción. Este acuerdo con Renesas es uno de los resultados de la transición estratégica de LeddarTech a una empresa de software automotriz exclusivamente, basándose en el software de percepción y fusión de bajo nivel basado en IA de LeddarVision para sistemas avanzados de asistencia al conductor y AD. En relación con esta transición, LeddarTech está siguiendo un modelo de licencia con socios y clientes estratégicos para sus productos y tecnología LiDAR de estado sólido, y este acuerdo con Renesas es actualmente una de las licencias más destacadas establecidas en este proceso.

"Estoy muy contento de haber cerrado este acuerdo de licencia con Renesas", afirmó Frantz Saintellemy, presidente y consejero delegado de LeddarTech. "Renesas ha sido un socio estratégico importante de LeddarTech durante varios años, y este acuerdo beneficiará tanto a las organizaciones como al mercado LiDAR, aprovechando nuestras inversiones conjuntas en el desarrollo de estos productos. Según este acuerdo de licencia, Renesas aprovechará su fuerza de ventas global y su base de clientes. LeddarTech se esforzará por maximizar el valor de nuestros activos fundamentales de tecnología LiDAR de estado sólido durante muchos años", concluyó Saintellemy.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal, Toronto y Tel Aviv, Israel, desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS, aplicaciones de conducción autónoma (AD) y aparcamiento. El software de grado automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de visión por computadora e inteligencia artificial para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 implementen de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patente (80 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS, AD y estacionamiento. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Información adicional sobre LeddarTech está disponible en www.LeddarTech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendado (cuyas declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables), incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con la estrategia anticipada, operaciones futuras, perspectivas y objetivos de LeddarTech, así como proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "puede", "podrá", "debería", "esperar", "anticipar", "planear", "probable", "creer", "estimar", "proyectar", "pretender" y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones de futuro. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: (i) la posibilidad de que los beneficios anticipados de la reciente combinación de negocios de LeddarTech no se materialicen; (ii) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (iii) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (iv) posibles interrupciones derivadas de la combinación de negocios que podrían perjudicar el negocio de LeddarTech; (v) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes, incluso como resultado de la combinación de negocios; (vii) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes tras la combinación de negocios que podrían afectar al rendimiento financiero de LeddarTech; (viii) novedades legislativas, regulatorias y económicas; (ix) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brotes de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluido el COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquiera de los factores antes mencionados; (x) acceso a capital y financiación y capacidad de LeddarTech para mantener el cumplimiento de los convenios de deuda; (xi) la capacidad de LeddarTech para ejecutar su modelo de negocio, lograr avances en el diseño y generar ingresos significativos; y (xii) otros factores de riesgo que se detallan periódicamente en los informes de LeddarTech presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo contenidos en el informe anual de LeddarTech presentado en Forma 20-F para el año finalizado el 30 de septiembre de 2023. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Excepto que lo exija la ley aplicable, LeddarTech no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Contacto:

Daniel Aitken, vicepresidente, Marketing global, comunicaciones y relaciones con inversores, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 [email protected]

Sitio web relaciones con inversores: investors.LeddarTech.com

investors.LeddarTech.com Contacto de relaciones con inversores: Kevin Hunt, ICR Inc. [email protected]

Kevin Hunt, ICR Inc. Contacto de medios financieros: Dan Brennan, ICR Inc. [email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Holdings Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas, nombres de productos y marcas son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

LeddarTech Holdings Inc. es una empresa pública que cotiza en el NASDAQ con el símbolo "LDTC".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2364782/LeddarTech_Inc__LeddarTech_Concludes_Licensing_Arrangement_With.jpg