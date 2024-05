LeddarTech e Immervision colaborarán para acelerar la formación de modelos de percepción ADAS y AD

- LeddarTech e Immervision anuncian conjuntamente su colaboración para acelerar la formación de modelos de percepción ADAS y AD

QUEBEC CITY, 7 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. ("LeddarTech") (Nasdaq: LDTC) e Immervision Inc. se complacen en anunciar conjuntamente una colaboración que tiene como objetivo agilizar el proceso de capacitación del modelo de percepción con miras a hacerlo más rápido, más rentable y menos intensivo en datos. LeddarTech es una empresa de software de automoción que proporciona tecnología patentada de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA, LeddarVision™, para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), conducción autónoma (AD) y aplicaciones de estacionamiento. Immervision es un desarrollador líder de sistemas de visión avanzados que combinan óptica, procesamiento de imágenes y tecnología de fusión de sensores.

Este esfuerzo conjunto combina la experiencia de LeddarTech en tecnología de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basada en IA y el liderazgo de Immervision en sistemas de visión avanzados, creando una poderosa sinergia destinada a mejorar el entrenamiento de percepción ADAS y AD.

El objetivo de la tecnología de percepción en ADAS es proporcionar información precisa y oportuna al sistema de control del vehículo, permitiéndole tomar decisiones documentadas y ayudar al conductor en diversas tareas de conducción, como evitar colisiones, mantenerse en el carril y control de crucero adaptativo. Sin embargo, el proceso de desarrollo y validación requiere una costosa recopilación y etiquetado de datos.

La colaboración de LeddarTech e Immervision tiene como objetivo mejorar y optimizar significativamente este proceso al permitir la reutilización de datos a gran escala. El avance logrado por sus equipos de investigación permite la reutilización de datos en varias plataformas ADAS y AD, sin brechas entre la simulación y la realidad. Esto significa que los activos de datos existentes ahora se pueden aprovechar para nuevas plataformas, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de desarrollo de los modelos de percepción, permitiendo así un ciclo de desarrollo más rápido y rentable para todo el sistema. Se espera que esta optimización dé como resultado un futuro más rentable y seguro para ADAS y AD.

Las empresas pretenden demostrar esta tecnología en el tercer trimestre de 2024.

"En Immervision, nuestra asociación con LeddarTech es un paso adelante en el perfeccionamiento del software de percepción. Somos pioneros en un método para entrenar estos sistemas de forma más rápida y rentable, minimizando la necesidad de una recopilación extensa de datos. Este avance cambia las reglas del juego en la reducción del riesgo asociado con el desarrollo de sistemas de visión avanzados", afirmó Michel Van Maercke, consejero delegado de Immervision. "A través de nuestros esfuerzos conjuntos con LeddarTech, pretendemos agilizar la evolución de las tecnologías ADAS y AD, acelerando nuestro viaje hacia un futuro autónomo más seguro y eficiente".

Pierre Olivier, director de Tecnología de LeddarTech, explicó: "Estoy entusiasmado con esta colaboración, que tiene el potencial de acelerar significativamente el desarrollo y la implementación de soluciones ADAS y AD. LeddarTech e Immervision han colaborado antes y nuestros equipos comparten una visión común de la contribución que las herramientas y los datos pueden hacer para hacer realidad el sueño de los vehículos totalmente autónomos".

Acerca de Immervision Inc.

Con más de 20 años de innovación, Immervision crea soluciones que van más allá de la visión humana. Su tecnología Deep Seeing y sus reconocidos expertos en sistemas de visión de gran angular, diseño óptico y procesamiento de imágenes permiten que dispositivos inteligentes con ojos sobrehumanos capturen datos visuales y contextuales de alta calidad. La empresa inventa, personaliza y otorga licencias de soluciones de cámaras gran angular y tecnología de software de imágenes para IA, visión artificial y aplicaciones de usuario, desde la captura hasta la visualización, en las industrias móvil, automoción, robótica, de seguridad y otras industrias de productos industriales y de consumo.

Para obtener más información sobre Immervision, visite www.immervision.com y LinkedIn.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal y Tel Aviv, Israel, desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS, conducción autónoma. (AD) y aplicaciones de estacionamiento. El software de grado de automoción de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de inteligencia artificial y visión por computadora para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 pongan en funcionamiento de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 160 solicitudes de patente (87 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS, AD y estacionamiento. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

LeddarTech podría, en el ámbito de colaboraciones, asociaciones y proyectos, de vez en cuando, recopilar con vehículos de prueba información personal, es decir, información que identifique directa o indirectamente a miembros del público. LeddarTech puede procesar, utilizar, almacenar y comunicar la información personal recopilada dentro del alcance del desarrollo y la capacitación de nuestro software y productos. Para obtener más información sobre las actividades de procesamiento, que incluyen la recopilación, el uso, el almacenamiento y la comunicación de la información personal, así como los derechos de protección de la información personal asociados y cómo ejercerlos, consulte la Política de privacidad de LeddarTech y el Aviso de privacidad de Immervision.

La información adicional sobre LeddarTech está accesible en www.LeddarTech.com y en LinkedIn, Twitter (X), Facebook y YouTube.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendado (cuyas declaraciones prospectivas también incluyen declaraciones prospectivas e información prospectiva dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables), incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con la estrategia anticipada, operaciones futuras, perspectivas y objetivos de LeddarTech y proyecciones financieras y otras métricas financieras. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "puede", "hará", "debería", "esperaría", "anticipará", "planear", "probable", "creer", "estimar", "proyectar", "pretender" y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones a futuro. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de rendimiento futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: (i) la posibilidad de que los beneficios anticipados de la reciente combinación de negocios de LeddarTech no se materialicen; (ii) el riesgo de que los litigios entre accionistas en relación con la combinación de negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan resultar en costos significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (iii) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (iv) posibles interrupciones derivadas de la combinación de negocios que podrían perjudicar el negocio de LeddarTech; (v) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes, incluso como resultado de la combinación de negocios; (vii) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes luego de la combinación de negocios que podrían afectar el rendimiento financiero de LeddarTech; (viii) novedades legislativas, regulatorias y económicas; (ix) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brote o escalada de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluido COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquier de los factores antes mencionados; (x) acceso a capital y financiación y capacidad de LeddarTech para mantener el cumplimiento de los convenios de deuda; (xi) la capacidad de LeddarTech para ejecutar su modelo de negocio, lograr avances en el diseño y generar ingresos significativos; y (xii) otros factores de riesgo que se detallan periódicamente en los informes de LeddarTech presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de LeddarTech en el Formulario 20-F para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2023. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Excepto que lo exija la ley aplicable, LeddarTech no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision y los logotipos relacionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LeddarTech Holdings Inc. y sus subsidiarias. Todas las demás marcas, nombres de productos y marcas son o pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.

LeddarTech Holdings Inc. es una empresa pública que cotiza en el Nasdaq con el símbolo "LDTC".

