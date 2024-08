L'édition de la World Life Science Conference 2024 se tiendra le 19 octobre dans la province du Hainan, en Chine

PÉKIN, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Le 10 août, la troisième conférence de presse de la World Life Science Conference (WLSC) 2024 s'est tenue à Pékin. Organisé conjointement par l'université de Hainan et l'Union chinoise des sociétés des sciences de la vie, l'événement sur le thème « Un monde, une santé » se déroulera du 19 au 21 octobre à Boao, Hainan.

Lors de la conférence de presse, Yang Weicai, académicien de l'Académie chinoise des sciences (CAS) et président de l'Union chinoise des sociétés des sciences de la vie, a expliqué que « l'émergence de nouvelles forces productives représente non seulement une innovation technologique, mais aussi une transformation profonde des modèles de pensée et d'organisation. Le congrès de cette année intégrera ces forces pour créer une nouvelle plateforme en ligne, faisant du Congrès mondial des sciences de la vie un événement permanent. »

La conférence sera l'occasion de présenter les réalisations scientifiques, d'intégrer les principales plateformes de financement et les principales ressources médiatiques dans le secteur des sciences de la vie. Cela favorisera le développement local et stimulera la croissance économique dans le domaine des sciences de la vie, ouvrant ainsi une nouvelle ère de progrès scientifique. L'événement vise à s'imposer comme une référence en matière de science, d'investissement et d'innovation dans le domaine des sciences de la vie.

La WLSC se composera de cinq segments clés, comprenant 43 sessions thématiques en petits groupes, des forums spécialisés et des événements de vulgarisation scientifique. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les discours d'ouverture accueilleront dix chercheurs renommés dans le domaine des sciences de la vie, dont sept lauréats du prix Nobel, parmi lesquels David Baltimore, Erwin Neher, Barry J. Marshall et Randy W. Schekman, ainsi que les scientifiques Zhijian Chen, Jiayang Li, Feng Shao et Qingming Luo, qui jouissent d'une grande renommée. Plus de 60 universitaires de Chine et d'autres pays devraient y participer.

La World Life Science Conference 2024 se concentrera sur les frontières des sciences de la vie, les tendances en matière de biotechnologie et les questions de santé d'intérêt public, en facilitant les échanges universitaires de haut niveau et en présentant les dernières avancées. L'événement promouvra l'intégration des sciences de la vie dans des applications pratiques, soutiendra le développement de la qualité de la Chine et élèvera son statut mondial dans le domaine des sciences de la vie. L'objectif ultime de la WLSC est de promouvoir la prospérité et le progrès des sciences de la vie dans le monde et de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

À propos de la World Life Science Conference 2024

La World Life Science Conference est un événement académique de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. La World Life Science Conference 2024 est organisée par l'Union chinoise des sociétés des sciences de la vie, qui regroupe 23 sociétés universitaires non gouvernementales et à but non lucratif, et est parrainée par l'Association chinoise pour la science et la technologie. La conférence est coprésidée par le Dr Weihua Wu, président du comité central de la Jiusan Society et membre de l'Académie chinoise des sciences, et par le Dr Randy W. Schekman, lauréat du prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2013. Le thème de la conférence est « Un monde, une santé ».