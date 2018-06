L'édition limitée Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition disponible exclusivement dans certaines boutiques d'aéroports

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/703410/Johnnie_Walker_Black_Label_Triple_Cask_Edition.jpg )



Le Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition est un whisky en édition limitée s'inspirant du caractère doux et profond de l'emblématique Johnnie Walker Black Label. Uniquement disponible dans les magasins Dufry, ce nouveau mélange offre aux voyageurs une nouvelle saveur dotée de trois fois plus de caractère.

Enthousiasmé par le lancement, Roger Jackson, le directeur commercial de Diageo Global Travel pour l'Europe et le Moyen-Orient, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer le Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition dans le cadre d'un partenariat exclusif avec les magasins Dufry. Les acheteurs seront inspirés et enthousiasmés par les dégustations organisées en boutique et les fans de whisky pourront explorer la création de ce sublime nouveau mélange grâce à un personnel compétent. »

Le développement de ce scotch riche, sucré et épicé a été dirigé par Jim Beveridge, maître distillateur de Johnnie Walker, et Chris Clark, expert distillateur. Cette nouvelle expression a été élaborée à partir de trois principaux malts du Speyside - Blair Athol, Cardhu et Strathmill - et a vieilli dans des fûts de bourbon, de rhum des Caraïbes et de whisky écossais. Il en résulte un scotch merveilleusement riche aux doux arômes de vanille et de gingembre, aux notes de caramel et de sucre brun et au goût caractéristique légèrement fumé. Le Johnnie Walker Black Label Triple Cask Edition sera disponible exclusivement chez Dufry, le plus grand détaillant aéroportuaire au monde, et sera distribué dans plus de 300 boutiques dans le monde dès mai 2018.

Eduardo Heusi Pereira, directeur mondial de la catégorie liqueur, confiserie et tabac, a déclaré : « Le Johnnie Walker Black Label Edition Triple Cask complète merveilleusement le portefeuille de whiskies qui font la fierté de Johnnie Walker et qui sont actuellement disponible dans nos boutiques à travers le monde. Nous sommes ravis de proposer un certain nombre de points de contact dynamiques à la fois en magasin et en ligne qui donneront à nos clients l'occasion d'explorer et de s'offrir cette nouvelle vive expression du Johnnie Walker Black Label. Réservé aux boutiques Dufry, il sera un cadeau unique idéal pour les voyageurs. »

Le Johnnie Walker Triple casks sera disponible dans le monde entier dès le mois de mai, au prix recommandé de 28 livres sterling pour une bouteille d'un litre.

Spritz à base d'eau de coco et de Johnnie Walker Black Label Triple Cask :

Ingrédients :

- 50 ml de Johnnie Walker Triple Cask

- 75 ml d'eau de coco

- 75 ml d'eau gazéifiée

- 1 soupçon de sirop de sucre

Un zeste de citron vert et un brin de menthe

Méthode :

Servir dans un verre rempli de glaçons.

(15,8 grammes d'alcool par boisson)

Consultez les ressources mondiales de Diageo à l'adresse http://www.DRINKiQ.com pour obtenir des informations, voir les initiatives et identifier les moyens de partager les meilleures pratiques relatives à la consommation responsable d'alcool.

