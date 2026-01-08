Left Lane annonce la promotion d'associés et de vice-présidents clés, renforçant ainsi sa politique de promotion interne

NEW YORK, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital a le plaisir d'annoncer plusieurs promotions internes amplement méritées qui reflètent l'engagement de longue date de la société à développer les talents en interne. Contrairement à de nombreuses sociétés d'investissement qui s'appuient fortement sur des recrutements externes de cadres supérieurs, Left Lane a intentionnellement construit une plateforme où le leadership se construit en interne et où l'engagement durable se mérite. Ces promotions récompensent des performances exceptionnelles et une contribution soutenue au sein de la société.

Laura Sillman, Henry Toole et Magnus Karnehm ont été promus associés. Chacun d'entre eux a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la stratégie d'investissement de Left Lane et dans le soutien apporté aux fondateurs de l'ensemble du portefeuille, se développant aux côtés de la société à travers de multiples fonds et cycles de marché. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions d'associés, ils assumeront des responsabilités accrues dans la direction de la société, la prise de décision en matière d'investissement et les initiatives stratégiques à long terme, tout en continuant à agir en tant qu'administrateurs de confiance auprès des fondateurs et mentors pour l'ensemble de l'équipe. Laura et Henry sont basés au bureau new-yorkais de Left Lane, tandis que Magnus est basé au bureau londonien de la société, ce qui fait de lui le premier associé à Londres et marque une étape importante dans l'expansion mondiale de Lef t Lane.

Mark Shtrakhman et Alexa Tsay ont été promus vice-présidents. Tous deux ont commencé leur carrière chez Left Lane en tant qu'associés, reflétant ainsi la conviction de la société d'identifier très tôt les talents à haut potentiel et d'investir profondément dans leur développement. Ils ont toujours fait preuve d'un solide jugement en matière d'investissement, d'un engagement profond de la part des fondateurs et d'un niveau élevé d'appropriation dans l'exécution des opérations.

Ces promotions sont accompagnées de six autres avancements au sein des équipes d'investissement, d'accélération et de finance. Ensemble, elles soulignent la culture différenciée de Left Lane, où l'avancement n'est pas motivé par la seule titularisation, mais par les résultats. En développant des leaders en interne et en leur confiant de réelles responsabilités, Left Lane crée de la stabilité pour les fondateurs, de la cohérence entre les fonds et une culture de partenariat profondément alignée.

À propos de Left Lane

Fondée en 2019, Left Lane est une société internationale de capital-risque et de capital-développement qui investit dans des entreprises de technologies de consommation et d'Internet à forte croissance qui entretiennent des relations durables avec leurs clients. Avec une équipe réduite mais puissante, gérant près de 2,5 milliards de dollars d'actifs, Left Lane est conçue pour fonctionner comme une société ciblée et performante, qui confère à ses investisseurs des responsabilités significatives et une propriété à long terme.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2856705/Left_Lane_Logo.jpg