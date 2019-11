Legisladores, ejecutivos radiales y activistas examinan determinantes sociales de la salud de la comunidades latinas en Los Estados Unidos

"Los factores económicos y sociales como ingreso, vivienda y educación afectan nuestra salud, al margen de nuestras decisiones individuales. Reunir a quienes tienen posiciones de influencia en el Congreso, el gobierno federal, organizaciones al servicio de la comunidad hispana y medios, permite sumar nuestros esfuerzos y compartir experiencias e ideas para motivar cambios positivos que puedan contribuir a una mayor equidad de salud entre las comunidades hispanoparlantes en los Estados Unidos", señaló la CEO de HCN/La Red Hispana, Alison Rodden.

Igualmente participaron representantes de agencias federales como la Administradora Adjunta de HRSA Diana Espinosa, la Administradora Adjunta del programa de cupones de alimentos SNAP del USDA Jessica Shahin, el Director del programa All of Us de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) Ed Ramos, el Director Adjunto de Manejo de Fuegos del Servicio Forestal del USDA Frank Guzmán y el principal estratega de redes comunitarias y experto del reporte County Health Rankings & Roadmaps de la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF) Justin Rivas.

Representantes de organizaciones al servicio de la comunidad hispana concentradas en los determinantes sociales de salud, incluyendo la participación cívica en el Censo y las elecciones del 2020, incluyeron a Sindy Benavides, CEO de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Rita Carreon, Vicepresidenta Adjunta para Salud de UnidosUS, Héctor Sánchez, Director Ejecutivo de Mi Familia Vota, y María Gómez, fundadora y presidenta de Mary's Center y ganadora del Premio de Equidad de Salud de la Fundación Robert Wood Johnson y de Hispanos en Filantropía.

Entre los medios participantes asistieron iHeartMedia, Univision, Spanish Broadcasting Systems (SBS), Actualidad Media, Aerostar Media, Norsan Media, Lazer Broadcasting, Omega Media, Point Broadcasting, Liberman Broadcasting (LBI) y Entravisión, entre otras redes y emisoras, que participaron a nombre de las más prominentes cadenas y estaciones de radio que llegan a las comunidades hispanoparlantes en los Estados Unidos.

Los participantes tuvieron oportunidad de realizar visitas al consulado de México en Washington D.C., donde conocieron de primera mano el exitoso programa Ventanillas de Salud que atiende a millones de mexicanos en Estados Unidos, así como la clínica Mary's Center y el Centro Juvenil Latinoamericano en la capital del país.

Sobre Hispanic Communications Network -La Red Hispana-

Hispanic Communications Network -HCN- es el servicio comunicacional líder del mercado, dedicado a la producción y distribución de contenidos educativos e informativos para la comunidad hispana en Estados Unidos. HCN está posicionada para proveer a sus clientes y colaboradores del gobierno y organizaciones sin fines de lucro con soluciones efectivas a la hora de producir y distribuir campañas mediáticas enfocadas en el servicio y la generación de bienestar dentro de las comunidades hispanas. Para saber más visite: hcnmedia.com o laredhispana.com .

