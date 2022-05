LEGOLAND® CALIFORNIA RESORT DÉVOILE SA NOUVELLE ATTRACTION LEGO® FERRARI BUILD AND RACE, UNE PREMIÈRE MONDIALE !

La pièce maîtresse de l'inauguration était un modèle de Ferrari F40 rouge vif, grandeur nature, développé par le groupe LEGO, le seul modèle de ce type au monde. La maquette en LEGO a nécessité plus de 3 800 heures de travail et plus de 350 000 éléments LEGO à une équipe de maîtres maquettistes. Elle mesure 4 m de long, 2 m de large, 1,20 m de haut et pèse plus de 1 360 kg. Pièce maîtresse visuelle et permanente du « garage » de l'attraction, les visiteurs peuvent prendre place dans le modèle grandeur nature de la Ferrari F40 et se faire photographier.

L'attraction LEGO® Ferrari Build and Race permet aux visiteurs de construire, tester et faire la course avec leur propre Ferrari en LEGO. En s'inspirant des faits amusants sur les Ferrari, de l'histoire de la course et des récompenses présentées dans le « garage », les jeunes pilotes peuvent faire appel à leur créativité lorsqu'ils se rendent dans la zone de construction et d'essai pour construire leur propre voiture Ferrari en LEGO et la faire courir sur l'une des trois pistes d'essai, à savoir la zone d'essai, la piste d'essai de direction et la piste d'essai de vitesse. Chaque piste offre aux invités des obstacles différents, des défis et une chance de réaliser le meilleur temps.

Une fois que les visiteurs auront mis au point leur véhicule, ils se rendront dans la zone de course et utiliseront la technologie numérique développée par Dimensional Innovations, leader en matière d'expériences immersives et captivantes, pour scanner numériquement leur voiture et la faire courir virtuellement dans le but de réaliser le meilleur temps possible. Cette expérience entièrement personnalisable permettra aux visiteurs de modifier numériquement leur véhicule en LEGO jusqu'à la taille du moteur, les spécifications des pneus, la puissance et l'aérodynamisme, ainsi que de customiser la plaque d'immatriculation et même d'ajouter des autocollants.

Une fois sur la « piste », l'attraction LEGO Ferrari Build and Race est conçue pour être interactive et stimulante car les pilotes doivent s'adapter aux conditions changeantes du circuit en raison de la météo, de la vitesse du vent et de la température. Les invités auront trois tours pour établir leur meilleur temps en utilisant des tablettes tactiles afin de donner à leur voiture une accélération supplémentaire et de dépasser les concurrents dans les lignes droites. Les familles peuvent participer au divertissement en consultant les moniteurs suspendus offrant une vue d'ensemble de l'action et les tableaux de classement affichant le statut des courses en cours et mettant en évidence les meilleurs résultats de la journée.

Le voyage se poursuit dans la zone de construction de DUPLO® où les jeunes invités ont la chance de laisser libre cours à leur imagination et de concevoir leur propre création à partir de briques plus grandes. Un membre de l'équipe LEGO sera également présent pour partager des faits amusants sur les Ferrari, l'histoire de la course, et présenter des équipements de course et des récompenses LEGO à thème.

L'attraction LEGO Ferrari Build and Race est incluse dans le prix d'entrée au LEGOLAND California Resort. Elle rejoint d'autres nouveautés du parc cette année, notamment le tout nouveau modèle du SoFi Stadium en LEGO dans MINILAND U.S.A. Pour connaître le prix des billets de LEGOLAND California Resort, le calendrier d'exploitation et d'autres informations, veuillez consulter le site www.LEGOLAND.com ou appeler le 760-918-LEGO (5346).

