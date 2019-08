Leicester City faz parceria com Xpress Money

A Xpress Money agora possui uma presença crescente em todo o mundo com uma presença geográfica em 170 países, incluindo a Inglaterra - onde seus serviços ajudam a conectar muitos membros da comunidade de Leicestershire com parentes e amigos em todo mundo.

Representantes da Xpress Money visitaram o King Power Stadium na semana passada para se encontrar com a lenda do clube, Steve Walsh, onde fizeram um passeio pelos bastidores das instalações.

A Xpress Money trabalha rumo ao alva de tornar as transferências de dinheiro convenientes a milhões de expatriados que vivem distantes de sua terra natal. A empresa é conhecida como uma das empresas de transferência internacional de dinheiro mais confiáveis e possui uma rede de mais de 200.000 locais parceiros em todo o mundo.

Sudhesh Giriyan, diretor executivo da Xpress Money, declarou: "A paixão pelo futebol transcende fronteiras, nacionalidades e etnias, e por meio de nossa parceria com o Leicester City, buscaremos capitalizar no apelo universal do futebol para manter a sensação de terra natal viva entre milhões de pessoas em todo o mundo."

" O setor de envio de remessas de dinheiro está constantemente no limiar da evolução e uma parceria dessa estatura pode catalisar nossos planos de expansão e nos ajudar a conectar-nos com uma comunidade mais ampla. Em outras palavras, criar oportunidades e conectar comunidades é essencial à nossa parceria com o clube de futebol."

Diante da nova temporada da Premier League, eventos e experiências exclusivas estão preparados para os clientes da Xpress Money e fãs do LCFC em todo o mundo.

Harj Hir, diretor de parcerias no Leicester City, declarou: "Estamos encantados em estabelecer uma parceria com uma das maiores empresas de transferência de dinheiro do mundo. Estamos ansiando grandemente trabalhar com a equipe da Xpress Money sabendo que nossa popularidade global proporciona a plataforma perfeita para que a parceria entregue diversas iniciativas empolgantes."

Sobre a 'Xpress Money':

Incorporada em 1999, A 'Xpress Money' é uma marca mundial de transferência de dinheiro com crescente presença em mais de 170 países de todos os continentes, através de uma rede de mais de 200.000 locais. Trata-se de uma das marcas de transferência internacional de dinheiro mais confiáveis e reconhecidas do mundo. A 'Xpress Money' proporciona aos clientes meios convenientes, simples e seguros para transferir dinheiro entre diferentes geografias. Sua ampla rede é fortalecida por colaborações com organizações de renome que incluem operadoras de transferência internacional de dinheiro (IMTOs, na sigla em inglês), instituições bancárias bem como não bancárias, cadeias de varejo, empresas de envio on-line e fintech. As políticas de segurança e conformidade modernas da Xpress Money garantem aos clientes um processo de transferência de dinheiro seguro e sem percalços.

A Xpress Money faz parte da Finablr, uma plataforma global para soluções de pagamentos e câmbio estrangeiro. Com profunda expertise tecnológica, know-how regulatório e parcerias líderes no setor, as empresas da Finablr proporcionam uma ampla gama de soluções financeiras confiáveis e sob medida para clientes e negócios. Com um alcance global atingindo mais de 170 países, as empresas Finablr processaram mais de 150 milhões de transações em 2018, gerenciando quase US$ 115 bilhões para seus clientes.

