Leidenschaftlich, kraftvoll, dynamisch: Yadea wird offizieller Partner der deutschen XLETIX Challenge Berlin

„Yadea ist stolz darauf, offizieller Partner der XLETIX Challenge Berlin zu sein. Im Laufe der Jahre haben wir ein Markenimage kultiviert, das leidenschaftlich, kraftvoll und dynamisch ist. Wir glauben, dass dies sehr gut zur XLETIX Challenge passt, die die Natur, die Bewegung und den Teamgeist zelebriert", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Die XLETIX-Challenge ist ein extremer Hindernislauf, bei dem die Teilnehmer mentale und physische Grenzen überwinden müssen, um die Ziellinie zu erreichen. Auf jeder Strecke sind Kraft, Ausdauer, Mut, Willenskraft und Teamwork gefragt, und jede Strecke enthält einzigartige Herausforderungen wie den Short Splash, die Wonder Wall und den Super Swing. Der Wettbewerb findet in berühmten Städten und Orten in ganz Deutschland statt und zieht jedes Jahr Tausende von Teilnehmern an.

Als Partner der Veranstaltung präsentierte Yadea seine Elektro-Zweiräder C1S und G5 auf dem Hindernisparcours der XLETIX Challenge Berlin 2021. Mit dem raffinierten sportlichen Design und der Fähigkeit, sich an unterschiedliche Umgebungen und Gelände anzupassen, verkörpern beide Fahrzeuge den Geist der XLETIX Challenge, die furchtlos Xtreme-Hindernisse an Xtreme-Standorten überwinden, um Ziele zu erreichen. Teilnehmer und Zuschauer nutzten die Gelegenheit, die Produkte von Yadea hautnah zu erleben, mit Yadea-Mitarbeitern zu sprechen und ihre Begeisterung für die elektrischen Zweiräder zum Ausdruck zu bringen.

Die Partnerschaft von Yadea mit dem XLETIX Challenge Berlin ist ein weiterer Beweis für das Engagement der Marke, auf dem europäischen Markt zu expandieren. In den letzten Jahren hat Yadea hart daran gearbeitet, seine Präsenz in der gesamten Region auszubauen und die Reisevorlieben und -wünsche der Verbraucher sowohl in Deutschland als auch auf dem gesamten europäischen Markt zu beobachten.

Im April 2021 läutete Yadea mit der globalen Pressekonferenz „Electrify Your Life" offiziell die „Era of Green" ein und führte seine internationale Marke ein. Im Juli kündigte das Unternehmen dann eine offizielle Zusammenarbeit mit dem österreichischen Designstudio Studio F. A. Porsche an, um den Verbrauchern ein stärker designorientiertes Produkt zu bieten und ein verbessertes High-End-Fahrerlebnis zu ermöglichen. Kürzlich stellte Yadea auf seinem New Tech Launching Event im September seine neuesten Innovationen und Produkte vor, darunter die innovative Graphene 3.0 Battery.

Alle Veranstaltungen wurden von der internationalen Gemeinschaft gut aufgenommen und fanden in der Branche und den Medien große Beachtung.

Mit seinem leidenschaftlichen, kraftvollen und dynamischen Markenimage wird Yadea weiterhin mehr Nutzer dazu befähigen, weiter zu gehen und die Freiheit ohne Einschränkungen zu genießen, genau wie XLETIX Challenge, das denjenigen eine Plattform bietet, die sich selbst herausfordern und über sich hinauswachsen wollen. Mit Blick auf die Zukunft möchte Yadea seine intelligenten Produkte mehr Fahrern auf der ganzen Welt zugänglich machen und mehr Menschen mit der Kraft der E-Mobilität elektrisieren.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Die Verkäufe von Yadea-Produkten haben dazu beigetragen, 9,07 Millionen Tonnen Benzin einzusparen und 31,06 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden - das entspricht der Pflanzung von 31,06 Milliarden Bäumen. Mit der Mission, den Menschen zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren, investiert Yadea weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

