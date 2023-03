Leil Storage lance une solution de stockage de données innovante pour la sauvegarde et l'archivage de données au CloudFest 2023

TALLINN, Estonie, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Leil Storage, une start-up basée à Tallinn, en Estonie, lance aujourd'hui sa solution de stockage de données lors de la conférence CloudFest en Allemagne. La société cherche à révolutionner le marché du stockage de données pour la sauvegarde et l'archivage en offrant des solutions spécialement conçues à un coût incroyablement bas, tout en demeurant plus écologique que les options concurrentes.

Fondé par Aleksandr Ragel (PDG) et Dmitrii Liautov (directeur technique), Leil Storage s'est associé à Western Digital pour utiliser les disques durs en bardeaux gérés par l'hôte (HM-SMR) et la gestion de la fonctionnalité Power Disable des disques durs. Cela permet à l'entreprise d'offrir à ses clients une solution de stockage de données respectueuse de l'environnement qui réduit la consommation d'énergie et le coût par téraoctet et tout en améliorant les performances par rapport aux systèmes de stockage traditionnels.

La société mère de Leil Storage, DIAWAY, fondée par les mêmes fondateurs, est sur le marché depuis 6 ans et a gagné la réputation de fournisseur fiable et innovant de solutions d'infrastructures très évolutives, conçues pour réaliser les meilleures performances au meilleur rapport qualité prix, déployées par des ELI, des MSP et des prestataires de services dans plus de 40 pays du monde.

La solution Leil Storage est disponible en tant que service cloud privé ou public, et les clients peuvent choisir entre Leil Backup et Leil Archive. Les deux solutions sont optimisées pour le stockage de grandes quantités de données de sauvegarde et d'archivage, assurant l'immutabilité et la récupération rapide des données, conformément au dernier programme écologique de l'UE*.

« Nous nous concentrons sur un stockage de données conçu uniquement pour la sauvegarde et l'archivage qui est plus écologique que la concurrence et qui emploie les dernières technologies pour sauvegarder les données et protéger les investissements. Et cela peut évoluer horizontalement sans que la facture n'évolue elle-même », a déclaré Aleksandr Ragel, PDG de Leil Storage.

La solution de stockage de données doublée et fiable de Leil Storage est disponible à un prix imbattable, à partir de 4 $ par To par mois, tous frais inclus. Leil Storage vise à aider les entreprises de sauvegarde et d'archivage de données lourdes avec plus de 1 Po de stockage à améliorer leur technologie et leurs finances. En choisissant Leil Storage, elles peuvent augmenter leurs profits, offrir de meilleures offres à leurs clients et réduire leur impact environnemental.

À propos de Leil Storage

Leil Storage est une entreprise de stockage de sauvegarde, filiale de DIAWAY, un intégrateur système mondial et le meilleur constructeur de solutions d'infrastructure pour les ELI et les prestataires de services. Leil Storage s'attache à relever les défis de la croissance explosive des données de sauvegarde, du stockage traditionnel sous-optimal et de la conformité avec les programmes écologiques.

