Leilões têm boas oportunidades também para presente de Natal

SAO PAULO, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Comprar produtos seminovos em ótimas condições de uso é uma boa alternativa de presente de Natal. As opções são variadas e se somam a produtos sem uso oferecidos pela plataforma da Mercado Bomvalor, ecossistema de serviços diversos digitais e única empresa da América Latina a utilizar a blockchain na área de leilões online. A relação de produtos inclui desde bikes profissionais até motos, que são oferecidos a preços bem abaixo do mercado, com descontos que podem chegar a 60%.

"O consumidor brasileiro ainda não tem o hábito de comprar produtos seminovos, e tampouco em leilões, e isso se reflete nos períodos de grande movimentação das vendas, como o Natal. Mas os leilões oferecem muitas oportunidades de produtos de maior valor agregado, a preços bem mais acessíveis do que no varejo em geral", destaca Fábio Kielberman, CEO da Bomvalor. Ele observa que a demanda por seminovos é um hábito mais disseminado em alguns países em que a questão ambiental é determinante na decisão de compra, inclusive diante da preocupação dos consumidores com a redução das emissões decorrentes da fabricação dos produtos.

Na Mercado Bomvalor (www.mercadobomvalor.com.br), quem busca por uma bike profissional pode encontrar uma variedade de modelos seminovos, revisados e com garantia da JP Bike Shop, a conhecida loja de bicicletas do ciclista premiado João Paulo Vidal. São 56 modelos variados de bicicletas de marcas conceituadas como Specialized, BMC, Pinarello, Trek, Cervelo, Cannondale, Giant, entre outras, em excelente estado de conservação e procedência garantida. Os descontos variam entre 40% e 60%, dependendo do fabricante e modelo, e os lances iniciais variam entre R$ 6,5 mil e R$ 65 mil.

Na Mercado Bomvalor tem diversas opções de motocicletas. O modelo mais em conta é uma Sundown I/QINGQI HAWK 2011/2011, com entrada de R$ 315,88 e 30 parcelas de R$ 31,59 ou uma Honda CG 125 Titan ES 2003/2003, com entrada de R$ 730,88 e 30 parcelas de R$ 73,09.

