L'ELLINIKON, L'UN DES PLUS GRANDS PROJETS DE RÉGÉNÉRATION URBAINE AU MONDE, ENTAME LA CONSTRUCTION DE LA RIVIERA TOWER, LE PLUS HAUT BÂTIMENT DE GRÈCE, DANS UN CONTEXTE D'ACCÉLÉRATION DE LA DYNAMIQUE DES INVESTISSEURS, DES PARTENAIRES ET DES VISITEURS

Lamda Development dirige l'avenir de la régénération urbaine durable et du développement économique à travers une technologie de pointe avec la nouvelle ville d'Ellinikon

ATHÈNES, Grèce, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Lamda Development a posé un premier jalon à Athènes avec les travaux en cours sur l'emblématique Riviera Tower, le plus haut bâtiment de Grèce et le tout premier gratte-ciel, dont l'achèvement est prévu pour mars 2026. La Riviera Tower, d'une hauteur de 200 mètres, n'est qu'un des points forts de l'Ellinikon, l'un des plus grands et des plus ambitieux projets de régénération urbaine au monde. Il s'agit d'une ville intelligente durable de 6,2 millions de mètres carrés sur le site de l'ancien aéroport international d'Athènes. Le projet établit une nouvelle norme mondiale en matière de conception urbaine résiliente, de vie intelligente et d'opportunités de croissance des investissements alignés sur les critères ESG, doublant presque la quantité d'espaces verts dans la zone métropolitaine d'Athènes et apportant un développement économique important. Ville construite de A à Z et parcouru en seulement 15 minutes, l'Ellinikon proposera des offres résidentielles, commerciales, de loisirs, de détail, de restauration, de divertissement, d'éducation et d'athlétisme, faisant de ce projet la destination la plus innovante et la plus passionnante d'Europe, tant pour les habitants que pour les visiteurs internationaux.

Conçue par Foster + Partners, la Riviera Tower comprendra une collection de résidences et de penthouses d'une à cinq chambres, offrant aux résidents des vues spectaculaires ainsi qu'un accès facile à la plage et à la marina de 310 places.

« Nous sommes à un moment de l'histoire où le développement durable et les investissements doivent être audacieux pour répondre au besoin de changement quant à la conception des expériences urbaines », a déclaré Odisseas Athanasiou, PDG de Lamda Development. « L'Ellinikon aura un effet transformateur à la fois sur la Grèce et sur le monde entier, en apportant un nouveau standard pour des espaces intérieurs et extérieurs intelligents et inspirants , tout en faisant progresser de manière significative la durabilité des lieux où nous vivons, travaillons et nous amusons sur le long terme. Malgré les défis économiques mondiaux, nous respectons le calendrier prévu et nous sommes impatients de terminer la première phase en 2026. »

Ce projet apporte plusieurs premières en Grèce, notamment :

Le parc d'Ellinikon, le plus grand parc côtier d' Europe , comprend 2 millions de m² d'espaces verts et plus d'un million de nouveaux arbres et plantes, tous originaires de la région ;

, comprend 2 millions de m² d'espaces verts et plus d'un million de nouveaux arbres et plantes, tous originaires de la région ; La Riviera Tower, le premier gratte-ciel résidentiel et le plus haut bâtiment de Grèce, qui offrira une vue imprenable sur le parc et la mer, associe durabilité écologique et style exceptionnel puisqu'elle est précertifiée LEED v4 BD +C au niveau or ;

La Riviera Galleria, une destination haut de gamme à Athènes avec des maisons de couture internationales, des boutiques de créateurs phares et des marques émergentes incontournables, ainsi que des restaurants raffinés, avec pour toile de fond la vue majestueuse du front de mer de la Riviera athénienne. La précertification LEED au niveau OR a été réalisée avec succès pour la Riviera Galleria ;

Un centre commercial de 185 000 m², le complexe commercial le plus grand et le plus contemporain de Grèce, offrant une nouvelle philosophie en matière de shopping, de travail et de divertissement et le premier centre commercial de Grèce à obtenir la certification LEED Or ;

Un port de plaisance de 310 places, le premier port de plaisance exclusif de Grèce à offrir une capacité d'amarrage à grande échelle pour les mégayachts, situé sur le front côtier de 3,5 km de long qui a été amélioré ;

Conception écologiquement durable et résiliente, avec une économie à empreinte carbone nette nulle grâce à l'utilisation de stratégies de conservation de l'énergie et de systèmes de réduction des émissions à la pointe du progrès. L'Ellinikon sera autosuffisant en matière d'irrigation et de besoins en électricité ;

Des caractéristiques intelligentes uniques telles que l'infrastructure des véhicules électroniques, la navigation AR, l'IoT dans les espaces résidentiels et commerciaux, et des capteurs intelligents de niveau d'eau pour la résilience côtière.

Parallèlement à la progression constante de la construction du projet, dont la phase 1 devrait être achevée en 2026, l'Ellinikon suscite un intérêt considérable de la part des investisseurs, des consommateurs et du public. La première partie du parc Ellinikon qui a été livrée au public, l'Experience Park, a dépassé le million de visites en moins d'un an. En outre, l'Ellinikon Experience Centre, un centre d'accueil unique et impressionnant qui donne un aperçu de la future ville d'Ellinikon, est devenu une destination incontournable à Athènes.

L'Ellinikon s'est associé à certains des plus grands esprits créatifs du monde, dont Foster + Partners, Kengo Kuma & Associates, Aedas et Sasaki architects, entre autres, pour la conception, tandis que des marques de renommée mondiale ont signé des accords et des protocoles d'accord pour en faire partie. De manière impressionnante, le projet devrait générer 14 milliards d'euros de recettes publiques supplémentaires, 85 000 emplois et représenter environ 2,4 % du PIB de la Grèce.

Les deux principaux quartiers commerciaux de l'Ellinikon associeront des marques mondiales reconnues à des noms locaux très performants qui confèrent un caractère grec unique à l'expérience en tant qu'éléments essentiels du nouvel écosystème. La Riviera Galleria, conçue par Kengo Kuma, offrira une véritable expérience de vie dans un cadre architectural sophistiqué. Le centre commercial comprendra le plus grand centre commercial de Grèce, un parc commercial de nouvelle génération avec des magasins ainsi que des espaces de bureaux ultramodernes dans un « centre commercial hybride » de nouvelle génération. Des accords préliminaires ont déjà été conclus pour 50 % de l'espace locatif. Ce pourcentage devrait passer à 65 % d'ici 2023.

Pour Riviera Galleria, 20 % de l'espace locatif a déjà été accordé, et devrait atteindre 50 % à la fin de 2023.

Les produits résidentiels de l'Ellinikon sont également très demandés, car ils ne ressemblent à rien d'autre en Grèce et vont des tours d'habitation écologiques et technologiques de luxe aux villas sur mesure en bord de mer, en passant par les résidences modernes et branchées en bord de parc, dans un cadre verdoyant. L'intérêt a été sans précédent en Grèce depuis son lancement local, les premiers produits résidentiels mis sur le marché ayant déjà été vendus, pour un engagement total de 1,1 milliard d'euros de la part des acheteurs. Lamda Development prévoit de lancer prochainement d'autres offres résidentielles sur le marché international.

Parmi les autres points forts du développement, citons la tour à usage mixte du centre commercial, qui deviendra la nouvelle adresse commerciale prestigieuse d'Athènes et le plus haut bâtiment commercial de Grèce, ainsi que le complexe de casino, un hôtel de luxe 5 étoiles doté d'une salle de jeu de classe mondiale et d'espaces de réunion et de convention.

Les deux autres hôtels sont le Marina Hotel, qui propose une expérience luxueuse aux visiteurs qui arrivent en yacht, ou à ceux qui s'échappent de la ville pour un séjour cosmopolite, et le Beach Hotel, qui associera le luxe et l'isolement tranquilles à la dynamique urbaine d'Athènes tout au long de l'année.

Cet enthousiasme autour du projet se reflète également dans le surfinancement du développement pour les cinq premières années, et une partie inspirante de ce financement a été obtenue par l'obligation verte de 230 millions d'euros de Lamda Development, qui était ouverte au public et a reçu des investissements d'organisations telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le produit de cette obligation verte alimentera des éléments de durabilité tels que le développement de bâtiments à faible émission de carbone, d'infrastructures vertes et d'espaces verts, qui permettront d'atteindre les objectifs de neutralité carbone et d'autosuffisance en matière d'irrigation et d'électricité de l'Ellinikon.

Appelé à devenir un modèle mondial de développement économique et de conception durable, l'Ellinikon ouvrira une nouvelle ère de vie dans les villes intelligentes et contribuera à répondre au besoin mondial d'un développement de base respectueux de l'environnement et d'un engagement à créer des espaces accessibles, inclusifs et verts.

