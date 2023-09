L'émission de téléréalité de Mango TV Call Me By Fire 3 devient virale, davantage d'artistes internationaux cherchent à se produire en Chine

CHANGSHA, Chine, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La troisième saison de l'émission de téléréalité musicale de Mango TV Call Me By Fire 3 a été lancée avec succès le 25 août 2023. Avec des chanteurs, des acteurs et des artistes de différents pays et régions s'affrontant sur la même scène, l'émission multiculturelle est un festival musical qui met en valeur le charme de la pop chinoise. Elle a également révélé une tendance croissante des artistes internationaux à venir se produire en Chine pour lancer leur carrière.

Depuis son lancement, Call Me By Fire a enregistré plus de 7,5 millions de vues sur YouTube en date du 1er septembre, et de nombreux influenceurs YouTube ont publié des vidéos de réaction faisant l'éloge de la scénographie de l'émission et des performances exceptionnelles des artistes. Cela prouve non seulement la haute qualité du programme lui-même, mais cela souligne également l'importance de la communication interculturelle.

Cette saison, Call Me By Fire a invité 32 artistes de Chine, de Malaisie, de Thaïlande et des États-Unis, dont l'acteur chinois Lu Yi, Nicholas Teo de Malaisie et l'acteur thaïlandais Jeff Worakamon Satur. L'aspect multiculturel donne à l'émission une saveur plus internationale, offrant au public la possibilité de mieux comprendre les styles musicaux et artistiques de divers pays du monde entier. Cela a inspiré à Jeff Luo ce commentaire, après avoir vu Ma Xiaolong exécuter une danse chinoise moderne baptisée My Beauty : « Cela m'a tellement touché que j'ai été ému aux larmes. »

Outre leurs talents musicaux, les invités de cette saison partagent de nombreuses histoires touchantes sur les difficultés qu'ils ont surmontées dans leur vie et se mettent tous en scène sans réserve. L'icône pop asiatique Jimmy Lin a survécu à des accidents de voiture, il a perdu plus de dix kilos et a même surmonté le fait d'avoir des clous plantés dans ses bras.

Grâce à l'innovation continue des émissions de variétés de Mango TV, Call Me By Fire 3 offre un tout nouveau plaisir musical à destination d'un public mondial tout en indiquant le développement de l'industrie musicale en Chine et en mettant en valeur l'influence de la pop chinoise.

Regardez la troisième saison de « Call Me By Fire » en exclusivité sur Mango TV : https://www.mgtv.com/b/571604/19659376.html?fpa=1871&fpos=&lastp=ch_home

À propos de Mango TV

Mango TV est une plateforme vidéo sur Internet de Hunan Broadcasting System. Son application internationale est disponible dans plus de 195 pays et régions du monde entier et enregistre plus de 130 millions de téléchargements, jouant un rôle important dans l'exportation de la culture chinoise dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219643/Mango_TV_s_Reality_Show_Call_Me_By_Fire_3.jpg

SOURCE Mango TV