Lendable annonce le lancement d'un fonds de 100 millions de dollars destiné aux fintechs des marchés émergents avec des investisseurs à fort impact et IFD de premier plan

LONDON, NAIROBI, Kenya et SINGAPOUR, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Lendable Inc. (« Lendable » ou la « Société »), un important fournisseur de crédit fintech sur les marchés émergents, privilégie un fonds fermé novateur de 100 millions de dollars, axé sur les investissements fintech dans les marchés émergents et frontaliers.

Le fonds de crédit Lendable MSME Fintech Credit Fund (le « Fonds ») est conçu pour débloquer l'accès aux services financiers pour plus de 150 000 micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), offrant aux investisseurs une exposition à fort impact sur des marchés importants et le potentiel de rendements non corrélés élevés.

Ce Fonds offre du crédit aux entreprises fintech africaines et asiatiques, qui à leur tour offrent des facilités de crédit équitables aux MPME. Ces mêmes MPME sont les moteurs de la création de richesse, de l'inclusion financière et de la croissance économique dans ces régions, mais elles ont toujours eu un accès limité à un crédit et à des services financiers équitables.

Soutenu par des investisseurs à fort impact et des institutions de financement du développement (IFD) de premier plan, le Fonds a clos aujourd'hui un investissement de 49 millions de dollars de DFC, de l'EMIIF (DFAT), de Calvert Impact Capital, de Ceniarth, de BIO, de FMO et de FSD Africa (FSDAi). Un financement de 20 millions de dollars supplémentaires devrait être clôturé au quatrième trimestre et le fonds devrait se clôturer au-delà de 100 millions de dollars en 2022. Il s'agit d'un fonds d'investissement alternatif (RAIF) luxembourgeois à financement mixte de cinq ans, clôturé, avec FSDAi et EMIIF pour la première tranche de capital de pertes.

Combinant la technologie de la côte Ouest et les besoins des marchés émergents, le moteur de risque exclusif de Lendable analyse les données des emprunteurs en direct à partir de ses CRM fintech dans l'entité faisant l'objet d'un investissement, ce qui ouvre un niveau de granularité inégalé sur l'ensemble du portefeuille de prêts. C'est ce niveau de transparence, tant au niveau des prêts individuels que des portefeuilles, qui améliore la souscription des prêts et permet une gestion des risques plus efficace et efficiente. Cette technologie a déjà prouvé son pouvoir prédictif en prévoyant avec précision les répercussions des conditions météorologiques défavorables, des troubles électoraux, du confinement dans le cadre de la COVID-19 et d'autres événements locaux.

Le fonds de crédit MSME Fintech Credit Fund prêté est le quatrième fonds de Lendable et, grâce à cette approche souple, le capital engagé global de la Société dépasse les 200 millions de dollars. Depuis sa création (octobre 2016) jusqu'au 31 août 2021, Lendable a généré un rendement net annualisé de 14,32 % pour les investisseurs.

« Nous avons eu une réponse incroyable à ce Fonds et avons été rejoints par un nombre impressionnant d'investisseurs à fort impact et d'institutions de financement du développement (IFD) de premier plan qui soutiennent notre approche », a commenté Daniel Goldfarb, cofondateur de Lendable. « Grâce à nos investissements dans les technologies financières, nous offrons aux MPME un fonds de roulement essentiel qui permet aux clients hors réseau d'acheter des produits énergétiques et ouvre la porte à des services bancaires numériques novateurs pour les consommateurs. Il s'agit de faire une grande différence. »

Chris Wéhbe, PDG de Lendable, ajoute : « Nous sommes incroyablement fiers de notre bilan en matière d'impact réel et de rendements élevés constants. Grâce à notre levée de fonds supplémentaire, nous pouvons accroître notre capital engagé, ce qui nous permettra d'élargir notre portée dans de nouveaux marchés, où nous avons un bassin ciblé de possibilités d'investissement. »

Marnix Monsfort, directeur des institutions financières chez FMO, a ajouté : « L'investissement dans les technologies financières des marchés émergents a un impact direct et très important sur le développement régional. Malheureusement, trop souvent, les entreprises de qualité peinent à se développer et croître en raison d'un manque de capitaux adéquats et adaptés. FMO est heureuse de s'associer à Lendable car sa proposition porte directement sur cette question avec l'apport de nouveaux capitaux à la table de négociation, en plus d'un solide bilan en matière de rendement concurrentiel ajusté au risque pour les investisseurs. »

Algene Sajery, vice-présidente du bureau des affaires extérieures et responsable des investissements mondiaux dans le respect de l'égalité des sexes chez DFC, a conclu : « Notre investissement dans le Fonds de crédit Fintech aidera à catalyser la prochaine vague d'investissements commerciaux dans les sociétés de technologie financière des marchés émergents. Les institutions de financement du développement comme DFC peuvent jouer un rôle majeur en attirant différents types de capitaux avec des profils de risque différents pour le secteur. En appuyant les fintechs transformatrices, DFC et nos partenaires peuvent avoir un plus grand impact tout en élargissant l'accès au financement pour les collectivités mal desservies – en particulier les femmes – dans les économies émergentes. »

À propos de Lendable

Lendable est un fournisseur de premier plan de financement par emprunt pour les fintechs sur les marchés frontaliers et émergents qui créent l'accès à de nouveaux produits et services financiers pour les populations privées de tout service bancaire ou sous bancarisées. Lendable finance les fintechs qui facilitent le crédit aux consommateurs et aux MPME, permet le financement d'actifs productifs, ainsi que les paiements et les envois de fonds, et soutient les marchés numériques. Depuis ses bureaux de Nairobi, Londres et Singapour, et en utilisant sa technologie et ses données exclusives, Lendable est directement à l'origine de toutes les transactions, les structure, y souscrit et les surveille. À ce jour, Lendable a versé plus de 180 millions de dollars à des fintechs dans plus de neuf pays.

Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés aux États-Unis et aux investisseurs au Royaume-Uni et dans l'Union européenne qui sont classés dans la catégorie des investisseurs « professionnels sélectifs » ou « professionnels 'per se' » au titre de la MiFID. Il est présenté uniquement à titre informatif et ne constitue pas une recommandation ou une offre d'investissement.

Les informations contenues dans ce document ont été produites par Lendable en l'état actuel de ses connaissances. Toutefois, toutes les données et toutes les informations financières fournies sont non vérifiées et « telles quelles ». Les opinions exprimées dans ce document sont celles de Lendable et de ses collaborateurs, et sont sujettes à changement à tout moment et sans préavis. Lendable ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du contenu du présent document et Lendable n'assume aucune responsabilité en aucune circonstance pour les pertes ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de toute information, contenu ou opinion présentés par Lendable dans ce document, ou qui pourraient résulter d'actions se fondant sur ces informations, contenu ou opinion.

