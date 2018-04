Lendity lance la première obligation diversifiée de dette privée suisse entièrement souscrite par la Banque Julius Baer

Lendity AG, fournisseur de solutions d'investissement pour les prêts alternatifs et la dette privée, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une obligation diversifiée investie dans des prêts à la consommation et aux petites et moyennes entreprises provenant de plateformes suisses de prêts entre pairs (« peer-to-peer lending »). La Banque Julius Baer (VTX : BAER), banque suisse cotée en bourse avec 388,4 milliards de CHF d'actifs sous gestion, a souscrit la totalité de l'émission.

Lendity évalue les critères d'analyse des crédits des plateformes afin d'assurer la qualité des prêts et d'ajuster proactivement le portefeuille. « La gestion du risque est essentielle lorsque l'on investit dans la dette privée. Nous nous concentrons sur la gestion des risques liés aux crédits, à la plateforme et aux aspects juridiques », a déclaré Rafael Karamanian, associé chez Lendity. De plus, Lendity reçoit une allocation significative du volume d'investissement dans les plateformes et négocie des conditions attractives qui sont directement répercutées sur les porteurs d'obligations.

Afin de réduire davantage le risque, l'obligation Lendity est hautement diversifiée par type de prêt, qualité et plateforme d'origine. « Cette forte diversification permet une réduction significative du risque idiosyncratique », a déclaré Armen Karamanian, associé chez Lendity. L'obligation Lendity équivaut au portefeuille de prêts sous-jacents dans son intégralité, sans risque de contrepartie supplémentaire.

Le 9 mai, Lendity accueillera la Alternative Lending Conference 2018 à la Bourse suisse (Swiss SIX Exchange), le plus grand salon du crédit alternatif en Europe continentale. Plus d'informations : http://www.altlendingconference.com

Lendity est une Fintech suisse qui fournit des solutions d'investissement pour investisseurs institutionnels en quête d'opportunités d'investissement dans la dette privée via des plateformes de prêts entre pairs à travers le monde (« peer-to-peer lending »). Lendity observe les plateformes et investit activement dans les prêts de celles qui présentent le profil de risque et de rendement le plus attractif, obtenant ainsi une diversification optimale des prêts et des plateformes. Via son infrastructure, Lendity crée des obligations optimisées pour investisseurs internationaux et simplifie l'accès au marché financier traditionnel.

http://www.lendity.com

La Banque Julius Baer est le premier groupe suisse de private banking, spécialisé dans le service et le conseil à une clientèle privée sophistiquée, et une marque haut de gamme dans la gestion globale de patrimoine. Fin 2017, les actifs sous gestion s'élevaient à 388,4 milliards de CHF. Bank Julius Baer & Co. Ltd. est la principale société d'exploitation de Julius Baer Group Ltd, dont les actions sont cotées à la SIX Swiss Exchange (symbole VTX : BAER) et qui compte parmi les 20 plus grandes valeurs suisses.

http://www.juliusbaer.com

