LenioBio annonce la nomination d'un nouveau directeur commercial à l'équipe de direction

DÜSSELDORF, Allemagne, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH, une société allemande de biotechnologie spécialisée dans les sciences de la vie offrant une technologie de fabrication de protéines révolutionnaire, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Jasper Levink en tant que directeur commercial au sein de son équipe de direction.

Dans son nouveau rôle de directeur commercial, M. Levink sera responsable du développement et de la stratégie des affaires de LenioBio.

« Nous sommes ravis que Jasper Levink ait accepté d'occuper ce poste de direction chez LenioBio », a déclaré le PDG Remberto Martis. « L'entreprise bénéficiera de la vaste expertise de M. Levink en matière de développement des affaires et de la stratégie en biotechnologie. La nomination de Jasper Levink survient à un moment où nous avons élargi notre plateforme et devons maintenant accroître nos efforts de développement des affaires. »

M. Levink a rejoint LenioBio en janvier 2022 en tant que responsable de l'unité commerciale des protéines alternatives, où il s'est concentré sur la promotion de la plateforme d'expression de LenioBio pour des applications dans le domaine des protéines alternatives telles que la viande cultivée et les cosmétiques. Il continuera à jouer ce rôle parallèlement à sa nouvelle nomination.

« Je suis inspiré par le potentiel de la technologie ALiCE® de LenioBio. Je suis particulièrement émerveillé par la façon dont ALiCE® peut influencer la découverte, le développement et la fabrication des médicaments, a déclaré M. Levink. J'ai hâte de travailler avec le reste de l'équipe de direction pour développer notre entreprise en vue d'atteindre ces objectifs. »

M. Levink apporte à LenioBio plus de 11 ans d'expérience en développement commercial et en conseil stratégique dans les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé. Jusqu'à récemment, il a occupé des postes de direction chez ttopstart BV, où il a aidé des scientifiques et des entreprises à acquérir des fonds et à élaborer des stratégies plus intelligentes, obtenant plus de 500 millions d'euros de financement. M. Levink est également cofondateur d'un établissement de soins pour les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale et cofondateur de Doccs, une organisation néerlandaise qui améliore la qualité des soins offerts par les médecins généralistes.

Cette nouvelle nomination fait suite à l'annonce que la société a franchi une étape essentielle avec le déploiement de sa plateforme de synthèse de protéines sans cellules, ALiCE®, à l'échelle industrielle.

Les détails complets de l'équipe de direction de LenioBio sont disponibles en ligne sur www.leniobio.com/team .

À propos de LenioBio

LenioBio est une société de plateformes d'expression de protéines qui s'engage à faire progresser une technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle de protéines, sans être limitée par les contraintes de la cellule.

LenioBio a été créée en tant qu'entité juridique en Allemagne en septembre 2016, avec des bureaux à Düsseldorf et des laboratoires de recherche et développement et de production à Aix-la-Chapelle. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.leniobio.com et suivre LenioBio sur LinkedIn .

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1758134/LenioBio_Logo.jpg

SOURCE LenioBio GmbH