LenioBio clôt son cycle d'extension de série A et renforce son conseil d'administration

LenioBio clôt son cycle d'extension de série A avec l'investisseur actuel Bridford Group et renforce son conseil d'administration.

DÜSSELDORF, Allemagne, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- LenioBio GmbH, une société allemande de biotechnologie spécialisée dans les sciences de la vie offrant une technologie de fabrication de protéines révolutionnaire, ALiCE®, a clôturé son cycle d'extension de série A avec un volume d'investissement total de 11,5 millions d'euros. Le cycle d'investissement, qui a été clôturé en novembre 2021, est dirigé par l'investisseur actuel de LenioBio, Bridford Group, un investisseur en capital-investissement qui se concentre sur les entreprises dirigées par leurs fondateurs ayant un potentiel de croissance à long terme et soucieuses du bien-être sociétal ou environnemental.

Les fonds récoltés serviront à accélérer les efforts continus de LenioBio dans la recherche et le développement de la technologie ALiCE, l'amélioration des processus de fabrication à grande échelle et la cartographie des différentes opportunités de marché.

« Après avoir atteint nos premiers jalons dans la mise à l'échelle de la technologie, le cycle d'extension de série A nous permettra maintenant d'atteindre les prochains points d'inflexion sur notre chemin pour établir notre technologie révolutionnaire sur le marché », a déclaré Franziska Finke, directrice financière de LenioBio.

Parallèlement au cycle d'investissement, LenioBio renforce son conseil d'administration non exécutif. Les nouveaux membres du Conseil comprennent le Dr Remberto Martis, fondateur et PDG, Thomas Harding, Leopoldo Zambeletti et Karen Fallen.

Thomas Harding est associé chez Bridford Group et administrateur de plusieurs sociétés de portefeuille, comme Hudson River Biotechnology et Touchlight Holdings Limited. Il a auparavant travaillé sur les investissements TMT chez Access Industries, après avoir rejoint le département de capital-investissement de Weil, Gotshal et Manges et a occupé plusieurs autres postes de directeur et de dirigeant. Il est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Cambridge et a ensuite étudié à la City University (droit) et à la London Business School (finance).

Karen Fallen est actuellement PDG de Touchlight DNA Services et possède une vaste expérience dans l'industrie biopharmaceutique. Ayant travaillé pour Lonza pendant 14 ans, elle a occupé divers postes de direction dans le développement clinique et la fabrication, ainsi que dans les licences et le développement commercial. Elle a obtenu son diplôme en biologie appliquée, biologie industrielle, immunologie et biotechnologie de l'Université de Thames Valley.

Leopoldo Zambeletti a commencé sa carrière comme auditeur chez KPMG et possède plus de 19 ans d'expérience en tant que banquier d'investissement, c'est-à-dire à la tête de l'équipe des services bancaires d'investissement en soins de santé en Europe chez JP Morgan et au Credit Suisse. En tant que consultant stratégique indépendant pour les entreprises du secteur des sciences de la vie, il conseille depuis 2013 des entreprises sur les transactions financières, les licences et les fusions et acquisitions. Il est titulaire d'une licence en gestion des affaires de l'Université Bocconi de Milan, en Italie.

« Les nouveaux membres du conseil d'administration apportent une vaste expérience dans différents domaines de l'entreprise. Leur contribution sera cruciale pour définir la stratégie à moyen et long terme de l'entreprise qui se concentrera désormais sur la validation de la technologie ALiCE. Grâce à la nouvelle composition du Conseil, LenioBio est bien positionné pour franchir la prochaine étape de notre parcours », a déclaré le Dr Remberto Martis, PDG de LenioBio.

LenioBio a lancé la plateforme ALiCE en octobre 2018 en tant que kit d'expression qui surpasse ses concurrents en une seule étape. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ALiCE à l'adresse www.leniobio.com/ALiCE .

À propos de LenioBio

LenioBio est une société de plateforme d'expression des protéines engagée dans l'avancement de la technologie transformatrice pour la découverte, le développement et la production à grande échelle de protéines, sans les contraintes liées aux limites de la cellule.

LenioBio a été créée en tant qu'entité juridique en Allemagne en septembre 2016, avec des bureaux à Düsseldorf et des laboratoires de R&D et de production à Aix-la-Chapelle. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.leniobio.com et suivre LenioBio sur LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758134/LenioBio_Logo.jpg

SOURCE LenioBio GmbH