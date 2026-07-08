L'enquête Atradius révèle une montée des tensions sur les délais de paiement B2B en Asie avec des indicateurs globalement stables

AMSTERDAM, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'Asie présente un environnement de crédit interentreprises (B2B) globalement résilient mais de plus en plus hétérogène, où le risque se fragmente davantage qu'il ne se dégrade de façon généralisée, selon le Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement en Asie, publié aujourd'hui.

L'étude, fondée sur les réponses de 2 145 fournisseurs en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, au Japon, à Singapour, à Taïwan et au Vietnam, met en évidence que les petites entreprises ainsi que les secteurs exposés à des tensions de trésorerie, à une demande volatile et à des chaînes d'approvisionnement complexes, sont ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés.

Cette situation crée un paysage du crédit à deux vitesses, avertit Silvia Ungaro, Senior Advisor chez Atradius pour l'évolution des Pratiques de paiement B2B :

« Le risque devient davantage concentré que généralisé, ce qui masque un écart de performance croissant. Les entreprises les plus solides maintiennent des comportements de paiement stables, tandis que les segments plus fragiles subissent des tensions croissantes qui restent toutefois moins visibles dans les données consolidées. »

Une exposition au risque très variable selon les secteurs

Les différences observées reflètent les caractéristiques structurelles propres à chaque secteur :

Construction et commerce : risque élevé en raison d'une forte dépendance au crédit commercial, de cycles de paiement longs et de chaînes d'approvisionnement complexes qui limitent la liquidité.

: risque élevé en raison d'une forte dépendance au crédit commercial, de cycles de paiement longs et de chaînes d'approvisionnement complexes qui limitent la liquidité. Industrie manufacturière : premiers signes de dégradation avec une hausse des retards de paiement et des créances irrécouvrables, liées à la volatilité de la demande et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement.

: premiers signes de dégradation avec une hausse des retards de paiement et des créances irrécouvrables, liées à la volatilité de la demande et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Services : situation relativement stable mais prudente, davantage affectée par le ralentissement économique général que par des chocs immédiats de tensions de trésorerie.

La taille de l'entreprise accentue les écarts

La taille de l'entreprise constitue également un facteur déterminant.

Les grandes entreprises continuent d'afficher de meilleures performances de paiement grâce à un accès plus aisé au financement et à une clientèle plus diversifiée. À l'inverse, les petites entreprises sont davantage exposées aux retards de paiement. Elles durcissent leurs conditions commerciales pour préserver leur trésorerie, ce qui réduit leur flexibilité dans l'octroi de délais de paiement et accroît leur vulnérabilité face aux chocs économiques.

Une dégradation visible des comportements de paiement

Cette pression se reflète déjà dans les comportements de paiement. Les données de l'enquête révèlent une récente augmentation des retards de paiement, avec plus de 80 % des fournisseurs concernés, signe d'un affaiblissement du respect des délais de paiement.

Cette tendance est principalement due aux tensions sur les flux de trésorerie des clients, qui réduisent leur liquidité, compliquent leur gestion de trésorerie et augmentent leur dépendance aux financements externes. En réaction, de nombreuses entreprises retardent à leur tour leurs propres paiements, propageant les tensions au sein des chaînes d'approvisionnement et des filières et amplifiant les risques indirects au-delà du point de départ initial.

Des perspectives marquées par l'incertitude

Selon Silvia Ungaro :

« Les entreprises sont aujourd'hui presque réparties à parts égales, entre celles qui anticipent une amélioration des conditions de paiement et celles qui s'attendent à une détérioration dans les mois à venir, ce qui souligne la persistance d'un climat d'incertitude, alors même que les risques sous-jacents continuent de s'accumuler. »

Cette vision régionale reflète les tendances observées sur les principaux marchés asiatiques, même si le niveau de risque varie fortement selon les pays et les secteurs d'activité.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Recherche & Analyses d'Atradius : Knowledge & Research Atradius.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2929353/Atradius_Logo.jpg

Contact presse :

Fabienne Allainguillaume

[email protected]

Tel : 06 10 83 54 78