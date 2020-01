Lentes de Contato Dentais: Saúde além da estética

As lentes de contato dentais têm que possuir as mesmas características de um dente natural, que é um certo grau de transparência na borda incisal (ponta) dos dentes e próximo à gengiva, mais saturado, formando um degradê. Outra característica marcante que um dente tem que ter, são as texturas. Um dente não é todo liso, possui ranhuras, então as lentes também têm que possuir essas ranhuras.

Ao contrário do que se pensa, o tamanho, o formato e o volume estão muito mais relacionados à naturalidade do sorriso do que a cor. "Respeitando o tamanho, formato, volume, textura e translucidez o paciente pode escolher qualquer cor do mais branco ao mais amarelo que eu garanto que não vai ficar artificial", comenta Dr. Guilherme. Essas características físicas das lentes são fundamentais para um sorriso naturalmente incrível.

As Lentes são tão resistentes quanto ao dente natural, e dependendo do caso até mesmo mais. O tratamento é definitivo (irreversível), que quando feito da maneira correta traz alegria para uma vida toda.

O Dr. Guilherme Mattos compartilha seu trabalho nas redes sociais. Vale a pena acompanhar.

