L'entrepreneur néerlandais Bas Wouters intente une action civile concernant des faits de mauvaise conduite liés à l'Institut Cialdini

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Office of Bas Wouters

Jul 06, 2026, 09:00 ET

EERSEL, Pays-Bas, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'entrepreneur néerlandais et expert en conception comportementale Bas Wouters a intenté une action civile aux Pays-Bas contre le Dr Robert Cialdini et plusieurs personnes physiques et morales basées aux États-Unis liées à l'affaire de l'Institut Cialdini.

Aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur le fond, et les défendeurs pourraient contester ces allégations.

Action civile intentée devant un tribunal néerlandais

La plainte civile néerlandaise réclame des dommages-intérêts d'un montant d'environ 31,99 millions d'euros. Parmi les défendeurs cités dans la procédure figurent Robert Cialdini, Bobette Gorden, Cialdini Institute LLC, Influence At Work LLC, Samir Patel et Christopher Phelps.

Le litige porte sur une affaire concernant l'Institut Cialdini

Selon la plainte déposée aux Pays-Bas, le litige porte sur des allégations de pratiques commerciales déloyales, de violations contractuelles, de problèmes liés aux actionnaires, de questions relatives à la propriété intellectuelle et de préjudices commerciaux allégués en rapport avec l'Institut Cialdini.

Wouters a auparavant participé au développement et à l'expansion internationale de l'Institut Cialdini. Selon le dossier, l'Institut exerçait ses activités à l'échelle internationale et menait des activités commerciales ; il disposait d'une liste de diffusion importante et sa valeur d'entreprise avait été estimée.

La requête porte sur un transfert d'actions contesté

La citation à comparaître allègue que la situation professionnelle de M. Wouters, ses investissements, ses droits d'actionnaire et ses intérêts commerciaux connexes ont subi un préjudice du fait d'actes et de décisions impliquant les défendeurs. Le dossier fait également référence à des faits contestés liés au transfert de la participation majoritaire de Wouters dans l'Institut Cialdini.

Procédure judiciaire en cours

« Aucun tribunal ne s'est encore prononcé sur le bien-fondé des allégations », a déclaré Tim Delmée, avocat de Wouters et des entités néerlandaises. « Les allégations sont exposées dans l'assignation civile néerlandaise et seront examinées dans le cadre de la procédure judiciaire. Les prévenus auront la possibilité de s'exprimer devant le tribunal. »

Documents disponibles pour consultation

L'assignation civile néerlandaise, sa traduction en anglais et les plus de 200 pièces à conviction sont disponibles sur une page dédiée aux documents de l'affaire et aux ressources destinées à la presse.

https://cialdinicase.com/

Mentions légales :

Ce communiqué s'appuie sur une plainte déposée devant un tribunal civil néerlandais et sur les pièces justificatives qui l'accompagnent. Aucun tribunal ne s'est prononcé sur le fond. Les défendeurs peuvent contester les allégations et présenter leur défense devant le tribunal. La présente publication est destinée à être diffusée au grand public et à servir de référence aux médias ; elle ne vise en aucun cas à constituer une forme de harcèlement, une attaque personnelle ou une invitation adressée à des tiers à contacter un défendeur ou une partie liée.

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