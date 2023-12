L'entreprise de cybersécurité SimSpace obtient un financement de 45 millions de dollars de L2 Point Management pour poursuivre sa croissance

SimSpace a développé des gammes de produits cybernétiques de qualité gouvernementale depuis 2015 et est particulièrement bien placée pour tirer parti d'un marché de la cybersécurité en 2030 qui devrait atteindre 480 milliards de dollars.

BOSTON, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SimSpace, un leader du marché américain de la cybersécurité de niveau militaire, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une levée de fonds de 45 millions de dollars dirigée par L 2 Point Management , une société d'investissement privée spécialisée dans les solutions de capitaux flexibles pour les entreprises en pleine croissance. Cet investissement porte à 70 millions de dollars le total des capitaux levés par SimSpace au cours de l'année écoulée et soutiendra la trajectoire de croissance continue de l'entreprise, y compris son expansion dans de nouvelles zones géographiques.

SimSpace travaille avec les entreprises les plus avancées du classement Fortune 2 000, ainsi qu'avec les gouvernements nationaux et d'État, afin de fournir des capacités inégalées de formation et de test de résistance pour leurs outils défensifs et leurs équipes cybernétiques. En 2024, les organisations du monde entier devraient subir des dommages financiers de l'ordre de 9 500 milliards de dollars à la suite de cyberattaques, alors que les régulateurs et les assureurs augmentent leur pression sur les exigences en matière de divulgation et de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) des entreprises essentielles. Dans un climat de cybermenaces accrues, SimSpace est particulièrement bien équipé pour aider les entités publiques et privées à résister aux cyberattaques les plus sophistiquées qui transcendent désormais les frontières géographiques.

« Depuis près d'une décennie, les technologies révolutionnaires de SimSpace permettent aux grandes institutions financières et aux entreprises d'infrastructures nationales critiques de résister et de se remettre des événements cybernétiques les plus graves que l'on puisse imaginer. La croissance exponentielle des cybermenaces a mis en évidence la nécessité pour les conseils d'administration et les directions générales des grandes organisations cotées en bourse de mettre en œuvre une cybersécurité de niveau national afin d'atténuer les menaces et d'assurer la croissance des résultats », a déclaré William « Hutch » Hutchison, PDG de SimSpace. « L'investissement de 45 millions de dollars de L 2 Point Management servira de jalon à la croissance de SimSpace, en soutenant nos ambitions de pénétrer de nouveaux marchés dans le monde entier, tout en nous permettant d'accélérer considérablement le rythme d'acquisition de nos clients. »

« Les gammes cybernétiques haute fidélité de SimSpace ont gagné en popularité auprès des grandes entreprises et des organisations nationales de cyberdéfense. Ce financement permettra à SimSpace de poursuivre sur sa lancée et de continuer à investir dans ses capacités de niveau militaire, alors que la société sert une clientèle de plus en plus diversifiée et avancée », a souligné Kerstin Dittmar, associée directrice chez L 2 Point Management. « Nous sommes ravis d'aider Hutch et son équipe talentueuse à faire de SimSpace un leader mondial sur un marché potentiel de la cybersécurité de 480 milliards de dollars. »

La plateforme Cyber Force de SimSpace fournit des mesures de performance granulaires, basées sur des données, qui donnent aux directeurs financiers des réponses à des décisions de réduction des coûts de plusieurs millions de dollars sans augmenter les risques au niveau du chiffre d'affaires. Ces données permettront également aux équipes chargées de la communication d'informations de s'exercer à leur rôle dans la réponse aux incidents graves et aux équipes chargées de la sécurité de maintenir leurs capacités à niveau en prévision du jour où elles devront surpasser les adversaires désireux d'infliger des dommages critiques à la réputation et aux finances des grandes entreprises et des sociétés cotées en bourse.

À propos de SimSpace

SimSpace est le leader mondial en matière de gammes cybernétiques de niveau militaire, fondé par des experts de l'U.S. Cyber Command et du Lincoln Laboratory du MIT pour répondre à une nouvelle ère de menaces cybernétiques sans précédent. La plateforme Cyber Force de SimSpace permet aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations d'infrastructures nationales critiques les plus sophistiqués de trouver des réponses basées sur l'intelligence aux questions les plus délicates en matière de sécurité, de gouvernance, de formation et de préparation cybernétique. La plateforme Cyber Force de SimSpace se traduit par une réduction moyenne de 30 % des coûts de cyber-exploitation et de 40 % des atteintes à la sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.SimSpace.com .

À propos de L 2 Point Management

L 2 Point Management (« L 2 Point ») est une société d'investissement basée à San Francisco qui propose des solutions innovantes en matière de capital pour les entreprises en pleine croissance. Grâce à son expertise en matière de structure du capital, L 2 Point s'efforce de répondre à une préoccupation commune des entreprises en phase finale de développement : l'absence d'un produit alternatif de coût du capital entre les capitaux propres de croissance à forte dilution et la dette restrictive sur le plan opérationnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.L2-Point.com .