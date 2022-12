L'entreprise ukrainienne de support client a adopté la meilleure approche pour gérer la crise et a grandi malgré la réalité de la guerre

DNIPRO, Ukraine, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Simply Contact a été récompensé aux ECCCSA suite à sa nomination pour le prix de la meilleure approche de gestion de crise.

Les ECCCSA sont des prix mondialement connus qui récompensent les entreprises européennes leaders en matière de prestation de service aux clients. Ils récompensent les entreprises qui s'améliorent et innovent sans cesse pour travailler avec un maximum d'efficacité. Les ECCCSA sont une distinction qui augmente le prestige et atteste de la haute performance des opérations d'un centre d'appel.

« Il est difficile d'exprimer ma fierté pour ce titre et à l'égard de notre équipe en général. Je suis impressionné, et en même temps inspiré par le fait que des experts du secteur aient reconnu que la fiabilité de la démarche et des processus de travail de Simply Contact soit digne de la plus haute distinction », a déclaré Konstantin Ryzhov, cofondateur et PDG de Simply Contact.

Un jury d'experts dans le domaine du service à la clientèle a récompensé Simply Contact pour ses succès exceptionnels dans l'industrie, malgré les conditions difficiles. En pleine période de guerre, les bureaux ukrainiens de Simply Contact ont continué à travailler activement, fournissant une assistance fluide et de haute qualité sur les projets existants. De plus, Simply Contact a lancé de nouveaux projets de bénévolat pour le gouvernement ukrainien afin de soutenir les citoyens et les organisations d'aide humanitaire. Cela a été fait par des actions décisives dans les premiers mois de la guerre et avec un plan d'action clair en cas d'urgence. De même, le travail coordonné de tous les employés a joué un rôle considérable.

En plus du travail ininterrompu et efficace dans les bureaux ukrainiens pendant la guerre, Simply Contact avance en toute confiance et se mondialise. Ils ont ouvert leur premier bureau en dehors de l'Ukraine dans la ville de Varsovie, en Pologne. Actuellement, plus de 50 agents y travaillent. L'ouverture d'un nouveau bureau a marqué une étape importante pour la croissance et le développement de Simply Contact qui lui a permis d'élargir sa portée et de lancer de nouveaux projets. Le site polonais est en pleine croissance et en expansion.

À propos de Simply Contact :

Simply Contact est une société de sous-traitance de support client qui offre des services à la clientèle multilingues et multicanaux à l'échelle mondiale. Simply Contact a plusieurs bureaux situés dans différentes villes en Ukraine (Kiev, Dnipro, Poltava, Lviv), et en Pologne (Varsovie). Avec plus de 7 ans d'expérience, l'entreprise s'assure du succès de projets dans les domaines des communications, des services financiers, de l'aviation, du commerce électronique et du commerce de détail. Parmi les clients de Simply Contact figurent des entreprises internationales comme Wizz Air, Ukrainian International Airlines, Yves Rocher et d'autres.

Contact pour les médias | Simply Contact :

https://simply-contact.com/

[email protected]

+1 (929) 2655229

SOURCE Simply Contact