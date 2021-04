Lenzing lance la campagne TENCELTM #checkwhatsgood pour célébrer l'édition 2021 du Jour de la Terre

LENZING, Autriche, 8 avril 2021 /PR Newswire/ -- Après une année marquée par des bouleversements inédits dans le monde, le retour à une vie normale constitue l'un des principaux enjeux de 2021. Cette année, le Jour de la Terre a pour thème « RESTAUREZ NOTRE TERRE™ », et pour y donner tout son sens, la marque TENCEL™ de Lenzing lance #checkwhatsgood, une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, qui a pour vocation de sensibiliser à la mode et aux habitudes d'achat durables, aux côtés de nombreuses autres marques, de designers et d'influenceurs mondiaux et régionaux. La marque TENCEL™ va par ailleurs poursuivre pour la troisième année consécutive son partenariat avec One Tree Planted. De nouveaux partenariats sont également en cours avec des ONG pour inciter les consommateurs à se mobiliser.

TENCEL™ se démarque avec sa campagne #checkwhatsgood

Face à une offre pléthorique de marques de mode, les consommateurs cherchent encore des moyens d'identifier celles qui valorisent réellement la production responsable. Les magasins traditionnels étant devenus inaccessibles pendant la pandémie, les habitudes d'achat dans de nombreux pays se sont orientées presque exclusivement vers le commerce en ligne. Pour aider à rétablir la confiance des consommateurs, Lenzing a lancé la campagne #checkwhatsgood, un mouvement respectueux de l'environnement qui se développe sur les réseaux sociaux.

La campagne vise à encourager les consommateurs à rejoindre le mouvement éco-responsable en faisant des choix réfléchis lors de leurs achats de mode. L'un des principaux objectifs de la campagne est de faire connaître le logo TENCEL™ comme une marque de stylisme responsable.

Plusieurs animations sont au programme de la marque TENCEL™ dans le cadre des célébrations du Jour de la Terre telles que des filtres Instagram, des pop quiz et des engagements d'influenceurs surprise. La campagne Instagram a démarré le 1er avril, et les utilisateurs peuvent désormais partager des photos et des vidéos sur ce qui leur parait bon pour la planète et l'industrie de la mode.

Aider le monde au travers de partenariats en cours et à venir

Pour créer et construire des partenariats en faveur d'un avenir meilleur, Lenzing soutient diverses initiatives du Mois de la Terre. Aux États-Unis, Lenzing a soutenu la plantation de plus de 26 000 arbres depuis 2019 dans le cadre d'un partenariat avec One Tree Planted, une organisation caritative qui participe aux efforts de reforestation à l'échelle mondiale. Afin de réaffirmer l'engagement de Lenzing, la marque TENCEL™ entreprendra la plantation de 10 000 arbres.

Lenzing s'associe également à Lindungi Hutan, une ONG indonésienne qui se concentre sur le financement participatif en ligne pour la plantation d'arbres et la reforestation. Elle fait partie des plateformes qui visent à sauver l'Indonésie de la déforestation. Dans le cadre de ce partenariat, une campagne de collecte de fonds sera organisée pour la plantation d'arbres en Indonésie.

Puisque l'éducation des consommateurs est essentielle pour promouvoir les efforts de durabilité, Lenzing va s'associer à Fashion Revolution Japan pour organiser des débats éducatifs et des ateliers interactifs pour les consommateurs. Enfin, Lenzing collaborera avec DripbyDrip une ONG allemande engagée dans la lutte contre les problèmes liés à l'eau dans l'industries de la mode et du textile. DripbyDrip présentera un programme éducatif visant à montrer l'importance de la consommation d'eau et des déchets qui résultent de la fabrication des vêtements, ainsi qu'à mettre en évidence les moyens de réduire son empreinte sur l'eau.

Militer pour la durabilité sans bouger de chez soi

De nos jours, la sécurité publique est une priorité absolue. Des campagnes de vaccination ont été déployées, mais le rythme du retour à la « normale » est fluctuant. C'est pourquoi Lenzing prévoit de publier un manuel de bonnes pratiques pour permettre de réduire son empreinte carbone et rendre le monde meilleur tout en restant chez soi. Le manuel présenté sous forme d'une checklist hebdomadaire mettra en évidence les petits changements réalisables, notamment comment et où choisir des vêtements durables.

Le Mois de la Terre est un moment privilégié pour mener une réflexion sur son empreinte écologique et trouver des moyens de réduire son impact sur la planète. La marque TENCEL™ s'engage à soutenir le mouvement écologique de l'industrie de la mode et à offrir des choix durables aux consommateurs.

Consultez la campagne #checkwhatsgood sur le site internet de TENCEL™ et les plateformes de réseaux sociaux.

