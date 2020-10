Leon Medical Centers Health Plans recibió la calificación de estrellas más alta de Medicare por cuarta vez

MIAMI, 13 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Leon Medical Centers Health Plans, una compañía de Cigna, anunció que recibió cinco de cinco estrellas por la calidad y el desempeño de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para 2021. Esta es la cuarta vez que se le otorga esta calificación máxima al plan.

"Estamos sumamente orgullosos de recibir, una vez más, la calificación de estrellas más alta de Medicare", dijo Ryan Berger, presidente de Leon Medical Centers Health Plans. "La calificación refleja el tremendo compromiso asumido por nuestros empleados, médicos y socios en el cuidado de la salud para mejorar la salud, el bienestar y la tranquilidad de nuestros miembros".

Los CMS miden la calidad de los servicios de cuidado de la salud y la experiencia que reciben los miembros de un plan Medicare Advantage. Las calificaciones anuales se basan en una escala de una a cinco estrellas, en la que cinco estrellas es la calificación más alta. Estas calificaciones ayudan a los beneficiarios de Medicare, sus familias y cuidadores a comparar planes de Medicare. Las calificaciones de estrellas se publican en www.medicare.gov.

"Es un honor que Leon Medical Centers Health Plans haya recibido, por cuarta vez, la calificación de cinco estrellas de los CMS, lo que demuestra nuestro constante compromiso con la excelencia médica", declaró Benjamin Leon, Jr., presidente y fundador de Leon Medical Centers. "Nuestra permanente dedicación a la prestación de un servicio clínico excepcional y a la atención personal de las necesidades de cuidado de la salud de nuestros pacientes forma parte del ADN de nuestra organización desde sus comienzos", continuó Leon. "Tenemos la intención de seguir brindando excelencia médica a nuestros pacientes durante muchos años más".

Recibir cinco estrellas significa que los beneficiarios de Medicare del condado de Miami-Dade pueden afiliarse o pasarse a Leon Medical Centers Health Plans en cualquier momento durante el año. Para inscribirse u obtener más información, llame al 1-866-393-5366 (TTY 711), de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana, o visite LMChealthplans.com.

Acerca de Leon Medical Centers

Leon Medical Centers, fundado en el sur de Florida en el año 1996, es un proveedor de servicios de cuidado de la salud líder, con más de 2,500 profesionales dedicados al cuidado de la salud que han asumido el compromiso de mejorar la vida de más de 40,000 pacientes de Medicare a través de una afiliación exclusiva con Leon Medical Centers Health Plans. Los pacientes tienen acceso a centros médicos y de cuidado de urgencia de vanguardia, atención virtual, entrega de medicamentos en el hogar, servicios dentales, de cuidado de la vista y de laboratorio en el lugar de trabajo, así como a sedes de Leon Hospital Service Center en los hospitales más destacados del sur de Florida. Para obtener más información, visite LeonMedicalCenters.com.

Acerca de Cigna

Cigna Corporation es una compañía global de servicios de salud que se dedica a mejorar la salud, el bienestar y la tranquilidad de las personas a las que brindamos servicios. Cigna ofrece opciones, previsibilidad, costos razonables y acceso a atención de calidad a través de prestaciones integradas y soluciones conectadas personalizadas que promueven la salud integral de la persona. Todos los productos y servicios se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna Life Insurance Company of New York, Connecticut General Life Insurance Company, compañías de Evernorth o sus afiliadas, compañías de Express Scripts o sus afiliadas, y Life Insurance Company of North America. Dichos productos y servicios incluyen un paquete integrado de servicios de salud, como beneficios médicos, dentales, de salud del comportamiento, de farmacia, de atención de la vista y beneficios complementarios, y otros productos relacionados que incluyen el seguro colectivo de vida, de accidentes y por incapacidad. Cigna tiene representaciones de venta en más de 30 países y jurisdicciones, y tiene más de 185 millones de clientes en todo el mundo. Para obtener más información sobre Cigna®, incluso enlaces para seguirnos en Facebook o Twitter, visite www.cigna.com.

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, incluyendo Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna HealthCare of South Carolina, Inc., Cigna HealthCare of North Carolina, Inc., Cigna HealthCare of Georgia, Inc., Cigna HealthCare of Arizona, Inc., Cigna HealthCare of St. Louis, Inc., HealthSpring Life & Health Insurance Company, Inc., HealthSpring of Florida, Inc., Bravo Health Mid-Atlantic, Inc. y Bravo Health Pennsylvania, Inc. HealthSpring of Florida, Inc. opera bajo el nombre supuesto de "Leon Medical Centers Health Plans" en el área de servicio Miami-Dade. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. "Leon Medical Centers" es una marca comercial registrada de Leon Medical Centers. Cada año, Medicare evalúa los planes sobre la base de un sistema de calificación de 5 estrellas. Usted debe vivir en el área de servicio del plan, en el condado de Miami-Dade. Leon Medical Centers Health Plans complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Leon Medical Centers Health Plans cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-393-5366 (TTY 711). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-393-5366 (TTY 711). ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-393-5366 (TTY 711). Leon Medical Centers Health Plans es un plan HMO con un contrato con Medicare y un contrato con el Programa Medicaid de Florida. La inscripción en Leon Medical Centers Health Plans depende de la renovación de contrato. © 2020 Cigna

