Leonardo DiCaprio investe na Mosa Meat e na Aleph Farms para promover o desenvolvimento da carne cultivada de forma sustentável

Com o consumo global de carne projetado para crescer de 40 a 70% até 2050, a carne cultivada oferece uma solução para reduzir significativamente os impactos negativos atuais da produção de carne bovina industrial. Além disso, a carne cultivada permitirá que os clientes desfrutem das qualidades da carne que adoram, sem a necessidade de qualquer grande mudança comportamental. Os analistas projetaram que o mercado de carne cultivada poderia atingir USD 25 bilhões até 2030, como parte da transformação mais ampla da proteína.

Maarten Bosch, CEO da Mosa Meat, diz:"O trabalho de Leonardo DiCaprio para promover mudanças positivas está intimamente alinhado com nossa missão na Mosa Meat. Estamos animados em integrá-lo como consultor e investidor e trabalhar juntos para alimentar as gerações atuais e futuras de forma sustentável."

Didier Toubia, cofundador e CEO da Aleph Farms diz: "Como um ambientalista comprometido, damos as boas-vindas a Leonardo DiCaprio ao nosso Conselho Consultivo e à família de investidores de alto nível. Nossa equipe está empenhada em melhorar a sustentabilidade de nossos sistemas alimentares globais e estamos entusiasmados em ter o Leo compartilhando a nossa visão."

De acordo com um estudo independente de análise do ciclo de vida, a produção de carne cultivada deverá reduzir o impacto climático em 92%, a poluição do ar em 93%, o uso de 95% menos terra e 78% menos água quando comparada à produção de carne bovina industrial. A produção cultivada de carne bovina oferece a oportunidade de usar a terra sobressalente para habitats de renaturalização, o que naturalmente reduziria as emissões ou para produzir mais alimentos para as pessoas. Além disso, o processo automatizado pelo qual a carne cultivada é produzida e o ambiente estéril no qual é fabricada eliminará o uso de antibióticos e reduzirá significativamente o risco de patógenos, contaminantes e doenças alimentares associadas à agricultura animal concentrada e intensiva.

Sobre a Aleph Farms

A Aleph Farms cultiva bifes de carne, de células não geneticamente modificadas, isoladas de uma vaca viva, sem machucar os animais e com um impacto significativamente reduzido no meio ambiente. A empresa foi cofundada em 2017 por Didier Toubia, o centro de cozinha do Strauss Group e pelo Professor Shulamit Levenberg, da Biomedical Engineering Faculty na Technion - Israel Institute of Technology. Com sede em Israel, a rede global de investidores de alto nível da Aleph Farms inclui L Catterton, DisruptAD (ADQ), BRF, Thai Union e Cargill. A Aleph Farms lançou o primeiro filé cultivado do mundo em dezembro de 2018 e o primeiro filé de costela cultivado do mundo em 2021. A visão da empresa é fornecer nutrição incondicional para qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para maiores informações, acesse www.aleph-farms.com.

Sobre a Mosa Meat

A Mosa Meat é uma empresa global de tecnologia alimentar, precursora em uma forma mais limpa e agradável de fazer carne de verdade. Nossos fundadores apresentaram o primeiro hambúrguer de carne cultivada do mundo em 2013, cultivado diretamente das células de vaca. Fundada em 2016, a Mosa Meat agora está ampliando a produção da mesma carne que as pessoas adoram, mas de uma forma que é melhor para as pessoas, para os animais e para o planeta. Uma equipe diversificada e crescente de solucionadores de problemas que amam os alimentos, unidos em nossa missão de remodelar fundamentalmente o sistema alimentar global. Com sede em Maastricht, Holanda, a Mosa Meat é uma empresa privada apoiada por Blue Horizon, M Ventures, Bell Food Group, Nutreco, Mitsubishi e outros. Siga a Mosa Meat no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram ou acesse mosameat.com para saber mais sobre por que as pessoas têm #desejodemudança. Acesse o kit de mídia da Mosa Meat aqui.

