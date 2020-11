Leonor Espinosa vence prêmio Estrella Damm Chefs' Choice Award

Espinosa, que já havia vencido o Latin America's Best Female Chef Award em 2017, é conhecida por seu trabalho pioneiro para reviver as tradições culinárias colombianas e por usar os alimentos para promover o desenvolvimento cultural e social em comunidades indígenas, afrodescendentes e rurais. No Leo – classificado em lugar No.8 na lista Latin America's 50 Best Restaurants 2019 – Espinosa apresenta ingredientes colombianos pouco conhecidos como parte de seu conceito de menu inovador 'ciclo-bioma', que estuda os ecossistemas colombianos, estações do ano e espécies.