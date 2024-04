Lepro presenta la rivoluzionaria tecnologia di illuminazione generata dall'AI, LightGPM™, insieme a tre prodotti innovativi

LAS VEGAS, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Lepro, un leader nell'innovazione dell'illuminazione basata sull'intelligenza artificiale, presenta con orgoglio la sua pionieristica tecnologia LightGPM™, un modello di pretraining generativo per l'illuminazione unico nel suo genere. Questo progresso rivoluzionario offre luci intelligenti che si adattano ai comandi e alle emozioni, adattando gli effetti luminosi agli stati d'animo degli utenti con una precisione senza precedenti. Le ultime offerte di Lepro, basate su LightGPM™, sono progettate per trasformare l'esperienza di illuminazione domestica, fornendo personalizzazione dinamica e controllo intuitivo.

Tre soluzioni di illuminazione innovative basate sull'AI

Basati su LightGPM™, i nostri dispositivi offrono un'esperienza di illuminazione all'avanguardia con oltre 12.000 effetti. Sfruttano il riconoscimento vocale e delle espressioni facciali basati sull'AI per una personalizzazione senza precedenti. L'aggiunta di LightBeats Music Sync e della connettività dell'app Lepro+ migliora ulteriormente la versatilità, consentendo regolazioni della scena e dell'atmosfera per soluzioni di illuminazione innovative. Esplora le caratteristiche distintive della nostra gamma:

Lepro WL1 RGB LED Luci da Parete

Varie combinazioni di forme, inclusi diversi segmenti luminosi

Installazione senza forare

Ampia area di illuminazione

Lepro N1 RGB LED Luci di Corda Neon

Fai da te in qualsiasi forma

Installazione senza forare

Impermeabili

Lepro S1 Striscia LED

Adottano un chip a circuiti integrati per fornire colori dei segmenti personalizzabili

Full immersion nell'ambiente

Installazione senza forare

Ogni linea di prodotti soddisfa preferenze ed esigenze diverse, garantendo una soluzione di illuminazione intelligente per ogni scenario.

LightGPM™: guidare il futuro dell'illuminazione AI

Con LightGPM™, Lepro non sta semplicemente lanciando una tecnologia, sta aprendo la strada a una nuova era di illuminazione intelligente intuitiva, reattiva e profondamente personalizzata. Questa innovazione sottolinea l'impegno di Lepro a migliorare il modo in cui le persone interagiscono con i loro ambienti, offrendo soluzioni di illuminazione che non sono solo intelligenti ma anche in sintonia con le sfumature delle emozioni e delle preferenze umane.

Riconoscimento delle emozioni e dei comandi: utilizzando algoritmi AI avanzati, LightGPM™ analizza meticolosamente le espressioni facciali e i comandi vocali degli utenti per interpretarne con precisione gli d'animo e le esigenze. Che siano suscitati da un sorriso, un'espressione accigliata o un comando verbale, LightGPM™ modifica abilmente gli effetti di luce generati dall'intelligenza artificiale per allinearli allo stato emotivo dell'utente o all'ambiente preferito, offrendo un'esperienza di illuminazione su misura.

Integrazione e controllo perfetti : progettata pensando alla comodità dell'utente, LightGPM™ incorpora il riconoscimento vocale AI e l'innovativa funzione LightBeats Music Sync, che consente un facile controllo e sincronizzazione dell'illuminazione con la musica, fornendo un'esperienza audiovisiva coinvolgente che migliora qualsiasi attività, dalle feste alle serate tranquille a casa.

Compatibilità dell'ecosistema intelligente : la tecnologia LightGPM™ fornisce precisione assoluta nella gestione delle funzioni di illuminazione essenziali, come l'attivazione/disattivazione, la regolazione del colore e della luminosità e le impostazioni del timer, facilitando un'esperienza utente semplificata ed efficiente.

Disponibilità e altro

I tre nuovi prodotti sono ora disponibili per l'acquisto nei mercati di Stati Uniti, California, Regno Unito, UE e Giappone tramite Amazon e il sito web Lepro.

Per fare lo shopping:

Informazioni su Lepro

Lepro è in prima linea nell'innovazione dell'illuminazione basata sull'AI, impegnata a migliorare il modo in cui le persone vivono i propri spazi. Con un focus sul progresso tecnologico e sul design incentrato sull'utente, Lepro si impegna a fornire esperienze di illuminazione superiori.

Per ulteriori informazioni su LightGPM™ e sui prodotti Lepro visitare https://www.lepro.com/.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MIu6Ly_KuiE