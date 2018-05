L'équipe d'Arkratos s'embarque sur une tournée européenne afin de faire la démonstration de KRATOS

KRATOS, solution reposant sur les chaînes de blocs, vise à résoudre les défis opposés au secteur des échanges commerciaux sur les matières premières supports en numérisant de bout en bout le processus de ces échanges. La plateforme assure une impossibilité d'accès sans permission aux documents critiques en tout point de l'ensemble de la chaîne logistique, depuis le fournisseur jusqu'à l'acheteur. Ceci élimine la fraude sur les documentations et le recours à des agences tierces.

D'autre part, l'utilisation de contrats à l'auto-exécution intelligente supprime le besoin de documents en papier ce qui réduit l'incidence des erreurs manuelles, des longues périodes pour transactions et des charges en frais généraux. Un échange qui nécessitait de nombreux jours pour le transfert de documents peut désormais s'accomplir beaucoup plus rapidement. Ceci élimine les risques pour toutes les parties concernées par la documentation, à savoir le vendeur, l'acheteur, voire les banques.

KRATOS a été en phase de développement au cours des six derniers mois et son lancement à titre d'essai est prévu pour le troisième trimestre de 2018. KRATOS est optimisé par son jeton utilitaire qui servira à obtenir les souscriptions à la plateforme, exécuter des contrats intelligents et effectuer des transactions commerciales.

L'équipe fondatrice se déplace actuellement entre Londres, Amsterdam, Berlin, Genève, Malte, Zurich et Zoug afin d'explorer des opportunités prospectives. Arkratos est à la recherche d'investissements stratégiques par des investisseurs privés qui sont tout autant passionnés par l'industrie et aspirent à révolutionner le secteur des échanges commerciaux sur les matières premières supports.

À propos de solutions de chaînes de blocs d'Arkratos :

Arkratos est un laboratoire de solutions de bout en bout pour chaînes de blocs, basé à Singapour et qui assure un développement de produits de chaînes de blocs, des mises au point de contrats intelligents, ainsi que des services consultatifs pour Tokenomics et son livre blanc. Arkratos fait partie d'un groupe générant des recettes de plusieurs milliards de dollars, dont la présence est significative dans le secteur et les opérations portant sur les échanges commerciaux de matières premières supports dans plus de 15 pays en Asie, en Europe et en Afrique. Ses fondateurs combinent une expérience totalisant plus de 100 années d'expertise en échanges commerciaux de technologie et matières premières supports internationales. Pour de plus amples détails, veuillez visiter : https://arkratos.com/

Contact :

Demandes sur le produit : Aditi Sen, aditi@arkratos.com

Relations publiques et médias : Shweta Gupta, shweta@arkratos.com

Demandes générales : hello@arkratos.com, +65-6661-9240

SOURCE Arkratos Blockchain Solutions

Related Links

https://arkratos.com/