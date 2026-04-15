L'équipe nationale du Kazakhstan se qualifie pour la finale de la Coupe Billie Jean King

ASTANA, Kazakhstan, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'équipe nationale de tennis féminin du Kazakhstan a assuré sa place dans la phase finale de la Coupe Billie Jean King après une victoire 3-1 sur le Canada lors du tour de qualification qui s'est déroulé à Astana.

Crédit photo : Fédération kazakhe de tennis

Ce résultat est le fruit d'une performance d'équipe forte et cohérente sur les deux jours, avec des contributions décisives en simple et en double. Yulia Putintseva s'est qualifiée en battant de haute lutte l'ancienne championne de l'US Open, Bianca Andreescu, dans un match qui a duré trois heures et 39 minutes. Plus tôt dans la compétition, Anna Danilina et Zhibek Kulambayeva ont remporté une victoire en double face à Andreescu et Kayla Cross, tandis que Sonja Zhiyenbayeva a fait sa première apparition dans l'équipe nationale.

C'est la quatrième fois que Kazakhstan participera à la phase finale du tournoi et continue de réaliser des performances régulières au plus haut niveau depuis 2022, soulignant la force et la profondeur croissantes du programme national. Cette réussite reflète le succès de l'approche systématique et à long terme du Kazakhstan en matière de développement du tennis, étayée par des investissements soutenus dans les infrastructures, la formation des joueurs et l'entraînement de haut niveau.

La récente reconnaissance internationale de l'écosystème d'entraînement du pays, notamment par la Fédération internationale de tennis qui a décerné au Centre national de tennis du Kazakhstan le statut de niveau or, souligne encore les progrès réalisés par le pays dans l'alignement de son système de tennis sur les normes mondiales. Ensemble, ces efforts contribuent à la formation d'un solide vivier de talents et à l'obtention de performances régulières au plus haut niveau de la compétition internationale.

Commentant ce résultat, Bulat Utemuratov, président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, a déclaré : "La qualification pour la phase finale de la Coupe Billie Jean King est une réussite importante pour le tennis kazakh, qui reflète les progrès continus de notre programme national. Notre équipe a fait preuve de résilience, de profondeur et d'un haut niveau de performance tout au long de la période. Ce résultat est l'aboutissement d'années de développement ciblé et renforce notre engagement à construire un écosystème de tennis fort et compétitif au Kazakhstan."

La finale de la Coupe Billie Jean King, qui réunira les meilleures équipes internationales de tennis féminin, devrait avoir lieu à Shenzhen, en Chine, à l'automne 2026. Le Kazakhstan rejoindra les huit nations qualifiées pour le titre.

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