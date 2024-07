L'équipe Numina remporte le premier prix du progrès de l'Olympiade de mathématiques de l'IA

LONDRES, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le premier prix du progrès de l'Olympiade de mathématiques de l'IA (« premier prix du progrès »), soutenu par XTX Markets, a été remporté par l'équipe Numina.

Le premier prix du progrès s'est achevé avec 16 104 inscriptions et 1 401 participants répartis en 1 161 équipes. Le concours a reçu 1 831 candidatures provenant de 81 pays. Pour 392 utilisateurs (dont 32 parmi les 100 premiers), il s'agissait de leur première compétition.

Le classement Kaggle complet est disponible ici : https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-prize/leaderboard.

Pour plus d'informations sur l'équipe Numina et sa solution, cliquez ici : https://projectnumina.ai/. Pour cette victoire, ils remportent 131 072 dollars sur la dotation globale de 1 million de dollars.

La présentation des lauréats a eu lieu lors de l'Olympiade internationale de mathématiques (« IMO ») à Bath le samedi 20 juillet, et le premier prix a été remis aux lauréats par l'éminent mathématicien Terence Tao.

L'équipe Numina a commenté ce résultat :

« Le prix AIMO est une initiative fantastique qui encourage l'innovation dans le domaine de l'IA pour les mathématiques. Nous sommes fiers et honorés d'avoir remporté le premier prix du progrès cette année, avec le soutien de Hugging Face, MistralAI, Answer.ai, General Catalyst et Beijing CMLR. La collecte d'un ensemble de données unique de plus de 800 000 problèmes et solutions de niveau compétitif a été un facteur clé de succès et nous sommes ravis de le mettre à la disposition du public. Nous nous réjouissons à la perspective de voir de bien meilleurs modèles construits à partir de l'ensemble des données de Numina ». - Yann Fleureau, cofondateur de Numina

« Cette collaboration entre Hugging Face et Numina souligne le pouvoir de la communauté et les bénéfices que la science ouverte apporte à la société grâce au lancement du modèle, des ensembles de données et des scripts d'entraînement à l'IA. Je suis fier de ce que nous avons accompli avec Numina, et il a été incroyablement gratifiant de voir leur initiative attirer autant de personnes talentueuses du monde entier dans les domaines des mathématiques et de l'apprentissage automatique. » - Lewis Tunstall, ingénieur en apprentissage automatique chez Hugging Face (membre de l'équipe Numina)

Le prix AIMO et le prix du progrès

Le prix AIMO est un fonds de dix millions de dollars, fondé et soutenu par XTX Markets, destiné à stimuler le développement ouvert de modèles d'intelligence artificielle capables de raisonner mathématiquement, en vue de la création d'un modèle d'intelligence artificielle partagé publiquement et capable de remporter une médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques (OIM).

Dans ce cadre, le premier prix du progrès incluait des problèmes posés lors de concours de mathématiques de niveau intermédiaire dans les écoles secondaires. Le prix était ouvert du 1er avril au 27 juin 2024.

Le prix du progrès se poursuivra en 2025.

Plus d'informations sur le prix du progrès ici : https://www.kaggle.com/competitions/ai-mathematical-olympiad-prize/overview