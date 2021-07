Lernen Sie die Gewinner von Gazprom Football for Friendship kennen: UEFA Euro 2020 Pressebüro definiert von der Internationalen Sportjury

Die Gewinner wurden durch die höchste Platzierung in jedem Land während der Teilnahme am Programm bestimmt. Dazu gehörten die Teilnahme am Unterricht der Neun-Werte-Schule und die Erledigung von Aufträgen für das Nachrichtenbüro vom 11. Juni bis zum 11. Juli - während der gesamten Dauer der UEFA EURO 2020. Jeder der 145 Teilnehmer des Programms besuchte ein Spiel in seinem Heimatland, sechs Klassen, schrieb einen Bericht über das Spiel, gab eine Vorhersage für das Tor des Turniers ab und teilte Lifehacks zum Thema mobiler Journalismus.