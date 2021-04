D'un squelette de dinosaure au célèbre chapeau de Michael Jackson, quels sont les objets les plus extraordinaires achetés par les Belges ?

Catawiki , la plateforme d'enchères en ligne pour les objets d'exception la plus visitée en Europe, a connu une croissance importante ces derniers mois. Elle a accueilli plus de 19.000 vendeurs belges uniques rien qu'en 2020, et célèbre aujourd'hui une étape exceptionnelle : le succès et la popularité de la plateforme ont permis de vendre le 10 millionième objet, à savoir une bague en or blanc 18 kt .

« De plus en plus de consommateurs en ligne et de fans de ventes aux enchères utilisent le marché en ligne de Catawiki pour trouver des objets spéciaux et uniques, surtout durant cette période où un changement majeur s'opère de l'offline vers l'online. Nous connaissons aujourd'hui une croissance à deux chiffres. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons vendu notre 10 millionième objet cette année. Après cette étape importante, nous continuerons à fournir à nos clients passionnés les meilleurs articles : des objets d'exception à couper le souffle », déclare Cyrille Cyrille Coiffet, directeur général du département Art et Antiquités chez Catawiki.

Les objets les plus remarquables achetés par les Belges

Avec l'aide d'experts, Catawiki propose exclusivement des objets et des pièces de collection uniques et spéciaux. D'un squelette de dinosaure à une mèche de cheveux de Napoléon, la plateforme d'enchères en ligne numéro un en Europe a collecté un nombre impressionnant d'objets remarquables depuis ses débuts. Les acheteurs et les amateurs de ventes aux enchères belges ont dépensé plus de 50 millions d'euros sur la plateforme l'année dernière (soit une augmentation de 45 % par rapport à 2019) afin d'acquérir les objets les plus singuliers et insolites.

Dans le cadre de cette étape très importante qui marque le succès de l'entreprise, Catawiki dresse une liste (non exhaustive) des objets les plus remarquables achetés par les Belges sur la plateforme :

Originaires de Madagascar, les oiseaux-éléphants furent les plus gros oiseaux à fouler la surface terrestre et ont brusquement disparu au 17e siècle. Toutes les parties proviennent d'un même œuf, un objet rare d'exception.

Des cheveux de Napoléon à 2.000 euros

Les « cheveux les plus chers du monde », à savoir ceux du général français Napoléon Bonaparte, ont été retrouvés avec ses objets personnels et ont été mis aux enchères sur Catawiki.

Météorite lunaire à 4.900 euros

Le 10 mars 1998, une météorite de 1,425 kg a été découverte dans le désert libyen.

Le chapeau de Michael Jackson à 10.000 euros

Michael Jackson a offert ce chapeau dédicacé à son ancien manager. Il a été porté par la star américain et figure même dans le vidéo-clip de la célèbre chanson Smooth Criminal.

Bande dessinée Tintin à 39.000 euros

Une édition « avant la lettre » de Tintin au Congo, dépourvue de bulles et de titre. Cette édition extrêmement rare renforce la valeur de l'objet, puisque seuls 7 exemplaires classés sont connus.



Des objets d'exception prochainement mis en vente

«La pomme de Newton » a été peinte par l'écrivain spationaute néerlandais Piet Smolders et sa femme Lyudmila Fomina. Cette œuvre d'art a passé plus de six mois dans l'espace. L'astronaute néerlandais, André Kuipers, l'a emporté avec lui lorsqu'il a quitté la Terre le 21 décembre 2011 à bord du vaisseau Soyouz pour se rendre à la Station spatiale internationale. Au dos de la toile figure le cachet original de l'ISS, daté du 5 mai 2012. L'estimation est de: 4.000 €.

Un autre objet exceptionnel sera mis aux enchères à la fin du mois d'avril : une Playmouth Superbird, à savoir une voiture aérodynamique unique qui a été commercialisée à la fin des années 1960 comme modèle d'homologation pour les courses de NASCAR. Elle a été conçue avec l'expertise d'anciens employés de la NASA, dans le seul but d'être la plus performante et de remporter un maximum de courses. L'estimation est de : 175.000 €.

Retrouvez les images des objets ici.



SOURCE Catawiki