Les 20 premières banques d'investissement mondiales choisissent la VoltDB pour alimenter leurs capacités de prise de décision en temps réel

BEDFORD, Massachusetts, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- VoltDB , la seule plate-forme de données d'entreprise qui répond aux exigences des applications modernes en matière de données en temps réel, a annoncé aujourd'hui que l'une des principales banques d'investissement mondiales a choisi la VoltDB comme plate-forme de données.

Ainsi, la société de services financiers sera en mesure de prendre des décisions éclair, basées sur des données et en temps réel, ce qui lui permettra d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles tout en répondant rapidement à l'évolution des marchés - tout comme les opérateurs de télécommunications se tournent vers la VoltDB pour exploiter le plein potentiel de leurs déploiements 5G. Ils pourront également économiser de l'argent et réduire les risques grâce à une meilleure conformité avec les régulateurs.

« C'est un excellent exemple de ce dont VoltDB est capable », explique Mike Holcroft, vice-président associé de Global Customer Success & Channel Partner Development chez VoltDB. « Pour les organisations qui doivent équilibrer la conformité à l'échelle d'ACID avec la vitesse, la performance et l'extensibilité en temps réel, notre plateforme leur offre des possibilités inégalées pour atteindre et dépasser leurs objectifs. »

Les prestataires de services et les institutions financières ont désormais besoin d'un traitement des données en temps réel pour à la fois monétiser les nouvelles opportunités et prévenir les pertes de revenus dues à la fraude. En s'associant avec VoltDB, ces entreprises peuvent répondre à ces exigences en temps réel tout en se positionnant à la pointe de la technologie des bases de données et des plates-formes de données.

Conçue pour traiter des volumes massifs de données complexes à l'échelle avec une faible latence prévisible et sans compromettre la précision des données, VoltDB est la seule plateforme de données conçue pour gérer une variété de types d'instruments financiers et permettre aux institutions financières d'agir intelligemment sur les données en moins de 10 millisecondes. Cela leur permet de rester en conformité, de prévenir la fraude, d'assurer la pérennité de leur infrastructure technologique et de sécuriser leurs données.

Pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles les organisations de tous les secteurs d'activité choisissent VoltDB pour alimenter leurs opérations, visitez le site https://www.voltdb.com/.

À propos de VoltDB

VoltDB est la seule plate-forme de données conçue pour prendre en charge les applications des opérateurs de télécommunications de l'ère 5G. Nous combinons le stockage des données en mémoire avec une faible latence prévisible et d'autres fonctionnalités clés pour alimenter les applications BSS/OSS, de gestion des clients et d'assurance des revenus qui doivent agir en quelques millisecondes pour générer des revenus ou prévenir les pertes de revenus, sans compromettre la précision des données. Pour de plus amples informations, visitez voltdb.com.

