Les 5 meilleurs fromages végétaliens 2021, selon les consommateurs d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA).

Grattaveg de Bio Vegeatal est le meilleur fromage végétalien de la région EMEA cette année.

MILAN, Sept. 15, 2021 /PRNewswire/ -- abillion, plateforme d'évaluation et réseau social végétaliens, a publié ses prix pour les 5 meilleurs fromages végétaliens de 2021, selon les avis des membres de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi que la liste mondiale des 10 meilleurs fromages végétaliens du monde.

Les prix mondiaux ont été déterminés en évaluant plus de 16 000 avis sur des produits fromagers d'origine végétale, postés entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 par des membres de 70 pays. Les prix d'abillion sont basés sur les notes des consommateurs, le nombre d'avis et les scores d'appréciation des consommateurs.

abillion publie des prix régionaux, pour la région EMEA, ainsi que pour l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, parallèlement à la liste mondiale. Pour découvrir les lauréats de la liste des 10 meilleurs fromages végétaliens du monde en 2021, ou les lauréats des autres régions, rendez-vous ici.

Voici les 5 meilleurs fromages végétaliens de la région EMEA en 2021 :

Grattaveg (Bio Vegeatal, Italie) Mozarella Flavour Slices (Violife, Grèce) Esto no es un Queso Camembert (Mommus Foods, Espagne) Muffervert (Il CashewFicio, Italie) Grattì (ioVEG, Italie)

D'après les données d'évaluation d'abillion, l'intérêt des consommateurs pour les produits fromagers végétaliens a été multiplié par 2,6 entre juillet 2020 et juin 2021, par rapport à l'année précédente.

Grattaveg" de Bio Vegeatal est le meilleur fromage végétalien de cette année, tant dans la région EMEA que dans le monde entier. Bio Vegeatal est une entreprise toscane qui produit des alternatives végétaliennes et biologiques à la charcuterie et au fromage. En 2016, Piero Messana, et son fils Fabio ont commencé à proposer à leurs clients de la mozzarella et de la charcuterie végétaliennes et faites maison dans leur pizzeria-gelateria. Ces produits ont connu un succès immédiat. Ils ont donc décidé de créer leur propre marque de produits végétaliens. Contrairement à la plupart des produits fromagers, Grattaveg est fabriqué à partir de lentilles rouges et de fécule de pomme de terre.

Vikas Garg, fondateur et PDG d'abillion, déclare : « Le fromage végétalien a fait du chemin. Les variantes d'aujourd'hui, selon les avis de la communauté abillion, sont aussi bonnes que le « vrai ». Notre classement annuel des meilleurs fromages végétaliens au monde célèbre l'étendue et la diversité de cette catégorie qui évolue et se développe rapidement. D'après nos données sur les consommateurs, nous avons remarqué que ceux-ci sont prêts à payer, et à payer un peu plus, pour des produits d'origine végétale de qualité. Les consommateurs se soucient de la durabilité et soutiennent leurs valeurs par leurs décisions d'achat. »

abillion décerne des prix et publie des informations tout au long de l'année.

Pour consulter les images des produits mentionnés, rendez-vous ici.

À propos d'abillion

Chez abillion, nous nous efforçons de susciter un mouvement mondial en faveur de l'alimentation végétale et des produits respectueux de l'environnement. abillion est une plateforme numérique qui aide les personnes qui le souhaitent à faire des choix durables. Grâce à l'application abillion, les membres peuvent découvrir des aliments végétaliens et des produits végétaliens et sans cruauté. abillion, lancée en 2018 par son PDG Vikas Garg, est unique en ce que l'entreprise tire parti des médias sociaux pour le bien social. Chaque fois qu'un membre fait un choix durable et partage un avis, abillion fait don d'un dollar à une cause de sauvetage que le membre peut choisir via l'application. abillion a fait don de plus de 800 000 dollars à des causes de sauvetage dans le monde entier. abillion compte plus de 300 000 membres dans plus de 140 pays et a fourni plus de 900 000 avis sur des plats végétaliens et des produits végétaliens et sans cruauté. Les avis des consommateurs, ainsi que leurs idées, sont partagés avec les propriétaires d'entreprises, ce qui incite près de 100 000 marques dans le monde à proposer des options plus durables.

Notre mission est de guider un milliard de personnes vers l'adoption d'un mode de vie végétal dans les dix prochaines années et d'être l'un des principaux promoteurs du bien-être, du sauvetage et de la défense des animaux dans le monde.

Website: www.abillion.com

