Les 7 principales tendances de l'industrie de la sécurité en 2024

HANGZHOU, Chine, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L'industrie de la sécurité en 2024 est un milieu passionnant dans lequel Hikvision évolue activement. En adoptant l'innovation technologique et en s'adaptant à l'évolution des besoins sociétaux, elle assiste à la convergence de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IdO) et le big data. Ces innovations ouvrent la voie à des solutions de sécurité plus intelligentes, plus proactives et plus prévoyantes qui sont non seulement robustes, mais qui répondent également aux exigences des utilisateurs en termes de facilité d'utilisation.

À travers cet article, Hikvision souhaite partager les sept principales tendances qui, selon ses prévisions, auront un impact majeur sur l'industrie de la sécurité cette année.

1. L'IA accélère l'augmentation de la perception des machines

L'IA accélère la transformation du secteur de la sécurité en améliorant les capacités de perception des machines. Cela est possible grâce à l'intégration de la lumière visible, de l'audio, des rayons X, de la lumière infrarouge, du radar et d'autres technologies.

La technologie AI-ISP (Artificial Intelligence Image Signal Processing, traitement du signal des images par l'intelligence artificielle) révolutionne l'imagerie vidéo et fournit des images de haute qualité grâce à une réduction intelligente du bruit. Elle permet d'obtenir des images plus claires avec une large gamme dynamique et des détails précis, même dans des environnements à faible luminosité, ce qui réduit le besoin d'éclairage supplémentaire et permet de réagir plus efficacement à la situation.

2. Les applications basées sur l'IA vont révolutionner divers secteurs d'activité

Au cours de l'année écoulée, les progrès réalisés dans les modèles d'IA à grande échelle ont amélioré la capacité à interpréter des situations complexes à l'aide de données diverses. Hikvision estime que ces progrès ouvrent la voie à des solutions d'IA plus personnalisées dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'énergie, la santé et l'éducation.

Basées sur des plateformes ouvertes et des algorithmes avancés, des architectures plus rationalisées facilitent l'adoption transparente de l'IA dans différents secteurs verticaux. Cela favorise la collaboration et crée un écosystème innovant pour le progrès technologique.

3. La convergence de l'informatique cloud et de l'informatique périphérique s'accélère

La convergence de l'informatique cloud et de l'informatique périphérique favorise l'émergence de services plus rapides et plus efficaces. Cela conduit à des solutions intelligentes en temps réel, comme un contrôle du périmètre plus intelligent et une gestion plus pratique des systèmes de sécurité basés sur l'informatique cloud, ce qui nous permet de disposer d'analyses immédiates et d'une meilleure prise de décision en périphérie. Les plateformes basées sur le cloud minimisent également les investissements en matériel et proposent des options évolutives pour les entreprises de toutes tailles et de tous budgets, réduisant ainsi les coûts initiaux et continus.

4. La technologie des jumeaux numériques peut révolutionner la gestion des entreprises

Les jumeaux numériques sont des modèles virtuels qui simulent des situations réelles en temps réel. En s'intégrant à l'AIoT, à l'informatique cloud et à d'autres technologies, ils nous fournissent des informations dynamiques sur les mesures de performance telles que la sécurité, le trafic et la consommation d'énergie. Cela permet une expérience immersive avec des visuels synchronisés, ce qui améliore l'efficacité des processus, permet une maintenance proactive et conduit à des économies de coûts et à une meilleure gestion de l'entreprise.

5. La technologie d'affichage, en particulier les LED, progresse rapidement

L'adoption rapide de la technologie COB (Chip-on-Board) stimule la demande de LED à petits pas de pixels. Des solutions LED innovantes émergent également, qui associent une consommation d'énergie réduite à une résolution élevée, ce qui favorise la neutralité carbone et permet une plus grande variété d'applications. Les murs vidéo intégrés dans les centres de contrôle, par exemple, nous aident à prendre des décisions intelligentes grâce à des vues intuitives. Les écrans interactifs et la signalisation numérique servent de catalyseurs à la transformation numérique dans les secteurs de l'éducation, des affaires et de l'hôtellerie.

6. La sécurité de l'authentification de l'identité numérique est de plus en plus cruciale pour préserver la cybersécurité

L'authentification de l'identité numérique implique la vérification et l'autorisation des identités, ce qui constitue une mesure essentielle de cybersécurité. Les auteurs de menaces utilisent des techniques telles que le phishing, les logiciels malveillants et l'ingénierie sociale pour voler des informations personnelles et des identités. Pour protéger les identités numériques, les utilisateurs et les entreprises doivent utiliser des mots de passe forts, recourir à l'authentification multifactorielle, éviter les réseaux publics, mettre à jour les logiciels en temps voulu et se prémunir contre les attaques d'ingénierie sociale.

7. Les technologies innovantes favorisent la durabilité environnementale et la résistance au réchauffement climatique

Les acteurs de l'industrie adoptent de plus en plus de pratiques écologiques pour réduire les émissions de carbone et la consommation de ressources. Cela inclut le transport efficace des produits, le conditionnement durable et l'utilisation de composants standardisés. Hikvision prévoit également l'utilisation de technologies innovantes pour améliorer la résistance au réchauffement climatique. En intégrant des capteurs environnementaux dans les systèmes de sécurité, par exemple, il est possible de mieux répondre aux catastrophes naturelles telles que les inondations, les incendies de forêt, les glissements de terrain et les avalanches.

