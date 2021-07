Les acheteurs dépensent 14 % de plus avec la technologie Scan & Go de MishiPay

Le numérique pourrait-il faire renaître le grand public ?

LONDRES, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- L'analyse de l'une des plus grandes chaînes de magasins d'alimentation en Europe a montré que les acheteurs utilisant la plate-forme scan & go MishiPay revenaient acheter 33 % plus souvent, alors que les non-utilisateurs de MishiPay revenaient 4 % moins souvent. MishiPay est le premier fournisseur mondial de scan & go à publier les données d'une étude de cas utilisant un test A/B clair.

Écoutez les explications de Mustafa Khanwala, fondateur et PDG, sur la chaîne YouTube de MishiPay .

L'étude a comparé le comportement des membres fidèles. Trois cohortes ont été suivies : Les utilisateurs et les non-utilisateurs de MishiPay dans les magasins équipés de MishiPay, ainsi qu'un groupe témoin de clients non-MishiPay faisant leurs achats dans des magasins « miroir ».

Pour mesurer avec précision l'impact de MishiPay sur les ventes globales, les visites en magasin et les dépenses totales des trois cohortes ont été comparées entre le quatrième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, en utilisant les numéros des cartes de fidélité des acheteurs. Cela a donné un scénario de test robuste, permettant au détaillant d'évaluer la valeur que MishiPay génère.

Si l'on compare les dépenses par utilisateur, les acheteurs non-MishiPay ont dépensé 11 % de plus par trimestre en glissement annuel, une hausse constatée par la plupart des détaillants en épicerie pendant la pandémie de Covid-19. Au cours de ce même trimestre, les acheteurs de MishiPay ont dépensé 27 % de plus. L'élément différenciateur était l'utilisation de MishiPay qui a généré une augmentation nette des dépenses de 14 % par an, attribuable à MishiPay.

Une analyse plus approfondie a montré des efficacités opérationnelles significatives dans les magasins équipés de MishiPay, y compris 4,4 heures de temps de caisse économisées par magasin, par semaine.

M. Khanwala explique : « Nous sommes ravis de constater que les détaillants qui ont adopté la solution de paiement MishiPay scan & go bénéficient d'une croissance à deux chiffres de la fréquentation et des ventes. Les détaillants constatent une augmentation de 33 % des achats répétés par les mêmes acheteurs et une augmentation de 14 % des dépenses totales par trimestre. »

MishiPay peut être utilisé à partir de n'importe quel navigateur, ce qui permet aux acheteurs de scanner les articles sur leur téléphone et de suivre leurs dépenses totales en temps réel. Les clients sont ainsi pleinement informés de leurs dépenses tout en faisant leurs achats, au lieu de les terminer et de passer à la caisse.

Khanwala décrit un nombre croissant de détaillants qui ont déployé MishiPay pendant la pandémie, reflétant un changement de comportement plus large par rapport à l'argent liquide. « Malgré les défis de la Covid-19, nous avons déployé notre technologie auprès de détaillants prestigieux à travers le Royaume-Uni et l'Europe, notamment Flying Tiger Copenhagen, MUJI, Decathlon Deutschland, SPAR et Londis. Au début de l'année 2021, MishiPay était opérationnel dans des centaines de magasins à travers 13 pays, et est rapidement devenu 14 lorsque nous avons lancé notre technologie avec Paradies Lagardère aux États-Unis. »

