Les actifs sous gestion des ETP basés sur les cryptomonnaies internationales ont diminué de 17 % en novembre

LONDRES, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ - Dans son analyse des produits négociés en bourse (ETP) dont les cryptomonnaies sont les actifs sous-jacents, Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) a fait état d'une diminution de 17 % de la valeur des actifs sous gestion (AUM) au cours du mois de novembre, ce qui reflète étroitement la diminution de 15 % de la valeur du marché des cryptomonnaies au cours de la même période.

Fineqia LOGO

Selon Fineqia Research, le total des actifs sous gestion a diminué, passant de 25,3 milliards de dollars à 21 milliards de dollars entre le 1er novembre et le 1er décembre pour 163 ETP cotés. Deux ETP ayant le jeton de FTX (FTT) comme actif sous-jacent ont cessé leur activité, tandis que six nouveaux ETP ont été ajoutés, faisant passer le nombre total d'ETP cotés de 159 à 163 jusqu'à présent en 2022. Les nouveaux ETP cotés n'ont pas eu d'incidence sur les paramètres totaux, qui ont un AUM combiné d'environ 5 millions de dollars.

Les ETP comprennent des fonds négociés en bourse (ETF) et des billets négociés en bourse (ETN). La valeur globale des cryptomonnaies a diminué de 15 % pour atteindre environ 850 millions de dollars en novembre, soit une baisse de plus de 60 % par rapport aux 2,2 billions de dollars comptabilisés en janvier.

En cumul annuel (YTD), l'actif sous gestion des ETP cryptographiques a diminué de 64 %, une diminution semblable à la baisse de 61 % observée sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Malgré une augmentation de 50 % du nombre d'ETP, 163 en novembre contre 109 en janvier, leurs actifs sous gestion dans l'ensemble s'élèvent à 21 milliards de dollars, contre 58,5 milliards en janvier. Le prix du bitcoin a chuté de 65 % et celui de l'etherum de 67 % entre janvier et novembre 2022.

« Le prix des cryptomonnaies a chuté à la suite de la faillite de FTX début novembre, a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. Nous sommes toujours confrontés aux effets secondaires de la faillite de FTX, qui a affaibli la position financière d'autres entreprises et rendu certaines d'entre elles non solvables. »

Plusieurs entités liées aux cryptomonnaies ont révélé un certain degré d'exposition à la bourse de cryptomonnaies FTX qui s'est effondrée. Parmi ces entreprises figurent Binance, BlockFi, Coinbase, Coinshares, Galaxy Digital, Genesis Global Trading et Voyager Digital, entre autres.

Les prix de l'ETH se sont effondrés en raison de sa vente par des personnes soupçonnées d'avoir piraté FTX. On estime que ces personnes ont vendu plus de 50 000 ETH et en conservent encore plus de 200 000. De nouvelles ventes de leur part pourraient faire baisser davantage le prix de l'ETH.

Les actifs sous gestion des ETP libellés en Ethereum (ETH) ont diminué de 18 %, tandis que le prix de la cryptomonnaie a chuté de 23 %, passant de près de 1 600 $ à environ 1 200 $. Leurs actifs sous gestion sont passés de 6,5 milliards à 5,3 milliards de dollars. L'ETH a été l'un des actifs cryptographiques les plus volatils, suivant à la fois une tendance à la hausse et une tendance à la baisse au cours des derniers mois.

Les ETP détenant du bitcoin (BTC) ont chuté de près de 17 %, passant de 16,8 milliards de dollars à 14 milliards de dollars au cours du mois de novembre. Cette évolution a surpassé celle du BTC, qui a subi une chute de 20 % à environ 16 500 dollars le 1er novembre, contre 20 600 dollars un mois plus tôt. Les ETP représentant des cryptomonnaies alternatives ont diminué de 15% et ceux présentant un panier de cryptomonnaies de 17 %.

Toutes les références sont en dollars américains et tous les prix des cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

Tous les AUM de fonds et produits négociés en bourse ont été compilés par le service de recherche de Fineqia à partir de sources accessibles au public, comme 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une entité inscrite au Canada (CSE: FNQ), aux États-Unis (OTC: FNQQF) et en Europe (Francfort: FNQA). L'objectif stratégique de Fineqia est de fournir une plateforme et des services associés pour soutenir les émissions de titres et gérer l'administration des titres de créance. Fineqia est en train de développer son activité de financement alternatif et elle détient un portefeuille croissant de sociétés technologiques de blockchain, technologies financières et de cryptomonnaies internationales.

