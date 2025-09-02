Les agents documentaires de Templafy apportent l'efficacité de l'IA et le contrôle de l'entreprise à la génération de documents

NEW YORK, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Templafy, la plateforme de génération de documents alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui le lancement de sa solution d'agents documentaires, qui est maintenant à la disposition de tous les clients dans le cadre d'un programme de prévisualisation privée. Les agents documentaires apportent l'IA conversationnelle et agentique aux flux de travail documentaires, permettant aux organisations de créer un contenu d'entreprise précis, conforme et à la hauteur de la marque, rapidement et à grande échelle.

Conçus pour les besoins des entreprises, les agents documentaires améliorent considérablement la création de documents, en permettant non seulement aux organisations de créer plus rapidement des premières ébauches, mais aussi d'organiser les documents afin de générer des produits conformes et de haute qualité, prêts à être utilisés par les clients. Les assistants intelligents alimentés par l'IA sont conçus pour rationaliser l'ensemble du processus de génération de documents pour les utilisateurs finaux. Les agents sont préconfigurés avec les règles et flux de travail nécessaires à la génération de contenu structuré et de contenu de marque, ce qui permet aux organisations d'en garder la maîtrise. Contrairement à d'autres outils de rédaction par IA, il s'intègre directement aux systèmes d'entreprise, applique des garde-fous stricts et utilise la génération augmentée par récupération (RAG - Retrieval Augmented Generation) pour compiler des documents précis et soignés tels que des propositions, des présentations et des contrats.

Parallèlement à la publication des agents documentaires, Templafy a introduit une expérience utilisateur conversationnelle (UX). Cette nouvelle conception permet aux utilisateurs finaux de créer et d'éditer des documents de manière plus naturelle et plus efficace, tout en assurant conformité, cohérence de la marque et contrôle administratif. Les documents sont ainsi livrés dans des formats conçus pour Microsoft Office et les résultats sont prêts à être utilisés en interne ou par les clients.

Christian Lund, cofondateur de Templafy, déclare : « Nous pouvons constater le potentiel de l'IA en matière de génération de documents d'entreprise, mais de nombreuses organisations ont du mal à mettre en œuvre cette innovation. Les agents documentaires offrent ce que nous appelons le dernier maillon de la valeur de l'IA : une méthode plus intelligente, plus rapide et plus intuitive de génération de documents, ce qui signifie que les meilleures pratiques sont désormais les pires lorsqu'il s'agit de créer du contenu d'entreprise. Cela donne à chaque employé la possibilité de produire rapidement des documents précis et de grande qualité qui répondent aux besoins de l'entreprise, tout en garantissant que l'organisation garde la maîtrise. »

Oskar Konstantyner, CPO de Templafy, ajoute : « Dans le cadre de notre programme de prévisualisation privée, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des entreprises clientes pour nous assurer que notre solution d'agents documentaires répond vraiment à leurs besoins en matière de création de contenu d'entreprise. Ce lancement montre comment l'IA peut considérablement améliorer la productivité des entreprises, renforçant ainsi notre volonté d'éliminer le travail manuel sur les documents et de libérer ainsi les employés pour qu'ils se concentrent sur le travail stratégique génèrant de la valeur. »

À propos de Templafy :

Templafy est la principale plateforme de génération de documents alimentée par l'IA, permettant aux organisations de créer des documents précis, conforme et à la hauteur de la marque avec un maximum d'efficacité et de maîtrise. Accessible directement dans Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce, Templafy simplifie les flux de documents grâce à l'automatisation et à l'IA, notamment les agents documentaires, afin de réduire les risques et d'augmenter les revenus dans les documents qui comptent le plus.

Fondée en 2014, Templafy est une organisation mondiale avec des bureaux en Europe et aux États-Unis. Reconnu par des leaders du secteur comme KPMG et BDO, Templafy permet aux équipes d'économiser plus de 30 % du temps qu'elles consacrent habituellement aux travaux répétitifs tels que les propositions, les lettres de mission et les rapports d'audit, afin de pouvoir se concentrer sur les tâches qui génèrent des revenus.

Rejoignez plus de 4 millions d'utilisateurs dans le monde qui font confiance à Templafy pour accélérer la création de contenu d'entreprise grâce à l'IA.

